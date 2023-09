Wielka radość w rodzinie Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego ! Jak informuje Pudelek, aktorska para po raz pierwszy została rodzicami! Na świecie pojawiła się ich upragniona pociecha, która przyszła na świat w jednym z warszawskich szpitali. Na razie nie wiadomo, czy jest to chłopiec czy dziewczynka. Katarzyna i Piotr nie chcieli bowiem ujawniać płci dziecka. Przypomnijmy, że para długo też zaprzeczała plotkom, jakoby mieli niebawem zostać rodzicami. Zobaczcie, jak jeszcze niedawno prezentowała się Kasia! Pamiętacie, w jaki sposób ogłosiła swoją ciążę? Katarzyna Warnke urodziła! Plotki o jej ciąży krążyły w mediach już od dłuższego czasu. Jednak aktorka pytana o to, czy jest w ciąży, obracała wszystko w żart. W końcu jednak uznała, że nie chce dłużej ukrywać tej radosnej nowiny. Zrobiła to na swoich warunkach. Podczas prezentacji nowej kolekcji duetu MMC Katarzyna Warnke pojawiła się na wybiegu w towarzystwie swojego męża. Aktorka miała na sobie jedynie bieliznę oraz szlafrok, spod którego widać było sporych rozmiarów brzuszek. W ten sposób cała Polska dowiedziała się o tym, że Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski niebawem zostaną rodzicami. Zobacz także: Katarzyna Warnke ujawniła ciążę na swoich warunkach, czemu wcześniej zaprzeczała? Od tego momentu aktorka nie ukrywała już brzuszka. Wręcz przeciwnie, z chęcią go eksponowała. Katarzyna Warnke towarzyszyła mężowi między innymi podczas oficjalnej premiery filmu "Fighter" , w którym Piotr zagrał jedną z głównych ról. Oprócz tego niedawno w mediach pojawiły się zdjęcia z ich romantycznej randki. Kasia nawet w zaawansowanej ciąży wyglądała świetnie. Zobacz także: Katarzyna Warnke z mężem na spacerze. Aktorka ma już naprawdę duży brzuszek! Historia miłości Piotra...