Julia Wieniawa zabrała głos ws. "Zielonej granicy". Została skrytykowana

Wraz z Nowym Rokiem wiele gwiazd postanowiło podsumować minione 12 miesięcy. Dla Julii Wieniawy był to czas pełen sukcesów. Do kin weszły dwa filmy, w których aktorka zagrała duże role: "Jak pokochałam gangstera" oraz "Nie cudzołóż i nie kradnij". Na półkach sklepowych pojawił się też długo wyczekiwany, debiutancki album artystki. Ubiegły rok był dla niej też intensywny pod względem uczuciowym. Gwiazda potwierdziła rozstanie z Nikodemem Rozbickim, a media szybko zaczęły ją łączyć z pewnym znanym piłkarzem. Jak piosenkarka podsumowała 2022 rok? Julia Wieniawa szczerze o ubiegłym roku: "Pot, stres i adrenalina" W Sylwestra Julia Wieniawa bawiła się w Indonezji. Aktorka poleciała na Bali. Gwiazda zaskoczyła fanów, publikując zdjęcie bez makijażu i ze łzami spływającymi po jej policzkach. W trakcie powrotu do Polski piosenkarka wykorzystała czas, by zrobić małe podsumowanie 2022 roku. Zdradziła, że nie był to dla niej łatwy czas. Podczas tych 18. godz. lotu miałam sporo czasu na przemyślenia. To był naprawdę ciężki rok. Jak parę ton — napisała w relacji na Instagramie. Zobacz także: Jaką aktorką jest Julia Wieniawa? Szczery komentarz znanej gwiazdy: "Ale się nam dziecko udało" W dalszej części Julia Wieniawa wyjaśniła, że targały nią skrajne emocje. Przyznała, że wylała mnóstwo łez i przeżywała sporo stresu. Jednak wspomina też radosne momenty, za które jest wdzięczna. Dodała, że udało jej się spełnić mnóstwo marzeń. To, co widzicie u mnie na Instagramie to tylko ziarenko tego, co naprawdę przeżywałam. Jestem wdzięczna za wszystko. I za hektolitry łez i za ból brzucha ze śmiechu. Za pot, stres, adrenalin. I za szczęście, spełnienie i odwagę. W 2022 r. spełniłam tyle marzeń, że aż sama nie dowierzam w to, czym obdarował mnie świat — wyznała....