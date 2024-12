W wywiadzie opublikowanym na łamach portalu Pudelek, Faustyna Martyniuk poinformowała, że spodziewa się dziecka. To pierwsze dziecko Faustyny i Daniela Martyniuka, które ma się urodzić w najbliższych miesiącach. Mężczyzna ma już jedno dziecko z poprzedniego związku, a teraz wraz z żoną oczekują na maleństwo. Ogłoszenie tej radosnej nowiny nie obyło się jednak bez odniesienia do trudnych relacji w rodzinie Martyniuków. Faustyna, zamiast ograniczyć się do osobistych przemyśleń, zdecydowała się poruszyć temat swojego konfliktu z Danutą Martyniuk.

Faustyna Martyniuk ogłasza ciążę i krytykuje teściową

Faustyna Martyniuk postanowiła poinformować media, że jest w ciąży. Kobieta spodziewa się dziecka, jednak obecny konflikt między nią a jej teściową nie pomaga w spokojnym donoszeniu dziecka. Faustyna otwarcie skrytykowała swoją teściową, Danutę Martyniuk. W jej opinii Danuta jest osobą toksyczną, która z premedytacją manipuluje mediami i kreuje swój obraz w społeczeństwie. Faustyna wprost stwierdziła: „To jest toksyczna kobieta”.

Według niej Danuta Martyniuk czerpie satysfakcję z ingerowania w życie innych i szczególnie upodobała sobie „pastwienie się nad kobietami w życiu jej syna”. Faustyna podkreśliła, że relacje między nimi są wyjątkowo trudne i od dawna nie udaje się ich poprawić.

U nas wszystko jak najbardziej okej. Danka się tak bardzo nie zmieniła, chodzi jej o to, że jestem w ciąży, wypowiedziała obrzydliwe słowa, jak tylko się dowiedziała, a później zaczął się atak. Lubi się pastwić nad kobietami Daniela. To toksyczna kobieta. Po prostu niech w końcu pójdzie swoją drogą i zapomni o nas bo jeszcze wczoraj wydzwaniała, ciągle nie dając naszej rodzinie spokoju. - mówi Faustyna w rozmowie z Pudelkiem.

Faustyna nie chce mieć kontaktu z matką Daniela Martyniuka i nie jest jasne czy kobieta będzie mogła odwiedzać wnuka:

To nie było miejsce ani czas na podsycanie hejtu, ale ona zrobiła to z pełną świadomością, premedytacją i celem. Nie chcę mieć z tą kobietą nic wspólnego. Dbam o siebie i maleństwo, a ona niech trzyma się od nas z daleka i radziłabym się zająć jakąś pracą, bo może gdyby nie porzuciła pracy w wieku 30 lat to dałby lepszy przykład i mniej czasu miałaby na manipulacje i głupoty

Rodzina Martyniuków od lat przyciąga uwagę mediów. Konflikty między Danutą Martyniuk a synową, Faustyną, są kolejnym rozdziałem w tej burzliwej historii. Wcześniej Daniel Martyniuk, syn Zenka Martyniuka, wielokrotnie pojawiał się w nagłówkach gazet z powodu swojego kontrowersyjnego stylu życia.

Faustyna broni swojego męża, twierdząc, że jest on ofiarą presji i nadmiernej ingerencji ze strony swojej matki. Jednocześnie wyraża nadzieję, że narodziny dziecka pozwolą skoncentrować się na rodzinnych wartościach i poprawić wzajemne relacje.

Myślicie, że konflikt ucichnie i rodzina Martyniuków spróbuje się dogadać?

