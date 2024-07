Emocjonalnymi wampirami nazywa się ludzi, którzy wywołują negatywne emocje, a odbierają wszelkie pozytywne myśli.

Reklama

Czasami spotykamy na swojej ludzi, w których towarzystwie czujemy się po prostu źle – mamy wrażenie, że wysysają z nas optymizm, radość, poczucie własnej wartości. Nazywamy takich ludzi emocjonalnymi wampirami, którzy zamiast ostatniej kropli krwi, pozbawią nas ostatniej pozytywnej myśli.

Po czym poznać, że w otoczeniu masz emocjonalnego wampira

Jeśli:

towarzyszy ci ciągle zmęczenie,

masz wciąż ochotę na coś słodkiego i ogólnie coś smacznego,

masz zły nastrój, towarzyszą ci czarne myśli,

twoja samoocena spadła,

czujesz się odstawiony na boczny tor

być może w twoim otoczeniu jest emocjonalny wampir, który wysysa z ciebie całą radość.

Zobacz także

Typy emocjonalnych wampirów

1. Narcyz – jego mottem jest „ja, przede wszystkim ja”. Wszystko kręci się wokół niego. Ma bardzo wysokie poczucie własnej wartości, żeby nie powiedzieć – megalomanii. Domaga się stałej uwagi i adoracji ze strony otoczenia. Jest przeświadczony o swojej wyjątkowości i wadze. Jeśli nie zapewnisz mu tyle uwagi, ile chce, będzie wobec ciebie chłodny i cię odtrąci.

Jak sobie z nim radzić: Przede wszystkim musisz mieć wobec niego realistyczne oczekiwania. Jest w pewnym sensie ograniczonym emocjonalnie człowiekiem. Lepiej się w nim nie zakochiwać ani nie wchodzić w żadne bliższe relacje, ponieważ nie jest typem bezinteresownym, który w imię wyższych uczuć zrezygnuje z czegokolwiek. Nigdy nie opieraj swojego poczucia wartości na jego opinii. Jeśli chcesz coś od niego wyegzekwować, musisz zawsze mu pokazać, jakie on z tego będzie miał korzyści.

2. Ofiara – ten typ wampirów żyje według motta „jestem taki, taki bardzo biedny!”. Są wiecznie nieszczęśliwi, bo cały świat jest przeciwko nim. Gdy proponujesz im rozwiązanie ich problemów, zawsze odpowiedzą: ”Tak, ale...”. Jako przyjaciel, bardzo chcesz im pomóc, ale ich tyrady o tym, jak bardzo są biedni, zaczynają cię przytłaczać.

Jak sobie z nim radzić: Postaw stanowcze granice w waszej relacji. Słuchaj tego, co mają do powiedzenia, ale krótko, a przedtem uprzedź „Słuchaj, jesteśmy przyjaciółmi/kumplami, ale mogę słuchać tylko przez kilka minut, jeśli nie chcesz pogadać o rozwiązaniu tej sprawy”. Wampirowi z pracy zwróć uwagę, że to nie jest dobry czas na tego typu rozmowy i przypomnij, że masz pracę do wykonania.

3. Kontroler – tego typu wampiry emocjonalne próbują cię kontrolować i wmawiać, co powiedzieć myśleć i robić. Nawet nieproszeni chętnie udzielają rad. Mają zawsze zdanie na każdy temat. Będą starali się tobą manipulować, deprecjonując i umniejszając twoje uczucia, jeśli tylko nie będą pasowały do ich poglądów. Często zaczynają zdanie od „wiesz, czego ci trzeba? Wiesz, co by ci dobrze zrobiło?” i wtedy oczywiście tłumaczą ci, czego potrzebujesz i dlaczego.

Jak sobie z nimi radzić: Absolutnie nigdy nie próbuj kontrolować kontrolera! Bądź osobą asertywną, ale nie mów im, co mają robić. Bądź pewna siebie. Możesz powiedzieć np.: „Doceniam twoją radę, ale naprawdę potrzebuję to przemyśleć sama”.

4. Gaduła – wampirów energetycznych tego typu nie interesują twoje uczucia. Są skoncentrowane tylko i wyłącznie na sobie. Czekasz na moment, żeby wtrącić choć dwa słowa na swój temat, ale sposobna na to chwila nigdy nie nadchodzi. Wampiry-gaduły mają w dodatku manierę podchodzenia bardzo blisko do ciebie, że dosłownie oddychacie tym samym powietrzem. Robisz krok w tył, żeby zrobić trochę miejsca, ale oni od razu je zapełniają.

Jak sobie z nimi radzić: Ludzie tego typu kompletnie nie rozumieją mowy ciała, subtelnych niewerbalnych sygnałów ani delikatnych sugestii. Jeśli chcesz coś powiedzieć, musisz to zrobić głośno i zdecydowanie. Posłuchaj przez kilka minut monologu wampira energetycznego, a następnie powiedz grzecznie „Nie lubię przerywać, ale wybacz, muszę porozmawiać z.../iść do toalety...”. Nie zaczynaj dyskusji o tym, jak bardzo denerwuje cię gadulstwo drugiej osoby, ponieważ tylko dasz samograjce następny niekończący się temat.

5. Drama Queen – mistrzowie w wyolbrzymianiu drobnych incydentów do rangi katastrofy. Taki wampir nie łapie przeziębienia – on cierpi katusze i po prostu umiera. Bądź pewna, że także twoje małe potknięcia potraktują jak zamach na swoją osobę, a z kolei gdy im zdarzy się np. spóźnić na spotkanie, okaże się, że na ulicach miasta rozgrywał się istny armagedon, z którego ledwo uszli z życiem.

Jak sobie z nimi radzić: Zachowaj spokój. Weź kilka głębokich oddechów. Postaw jasno sprawę, że jeżeli coś się będzie powtarzało, np. spóźnianie, wyciągniesz konsekwencje. Bez zbędnego dopytywania się i słuchania niestworzonych historii.

Żeby cieszyć się zdrowymi, pozytywnymi relacjami, staraj się spędzać czas z ludźmi, którzy dodają ci energii i cię inspirują. Szkoda życia na uszczęśliwianie na siłę wiecznie niezadowolonych wampirów energetycznych.