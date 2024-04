Właśnie odbył się 8. odcinek 15 edycji show "Mam talent". Nadszedł czas na wybór półfinalistów. Wśród wielu wspaniałych i emocjonujących występów zawsze pojawia się jeden ten nadzwyczajny i tak było tym razem. Jury nie mogło się otrząsnąć z emocji po tym występie Tymoteusza Sobczyka.

Kto przeszedł do finału "Mam talent"?

Dzisiejszy odcinek "Mam talent" pokazał uczestników, którzy mieli to coś, a dokładniej jak sama nazwa programu mówi - talent. Jednak wszyscy zastanawiają się, kto przeszedł do finału "Mam talent". Najlepiej ocenieni zostali Teddy's Army, Tymoteusz Sobczyk i Oliwia Hausner. Tymoteusz zabrał widzów w przygodę z tańcem, przy czym zdobył pierwsze miejsce w głosowaniu widzów. Jury musiało wybrać kolejnego półfinalistę, jednak wybór pomiędzy Oliwią Hausner, a Teddy's Army nie należał do najłatwiejszych. Agnieszka Chylińska wybrała Oliwię Hausner, która zachwyciła ją swoim głosem.

Dopiero teraz czuję ten stres (...) o matko co za emocje - skomentowała Julia Wieniawa.

Wieniawa po chwili zastanowienia postanowiła oddać swój głos na Teddy's Army, gdyż to właśnie ich występ najbardziej podobał się piosenkarce. Kluczowym głosem okazał się w tym przypadku głos Marcina Prokopa, który nie miał wątpliwości, kogo wybrać.

Taniec i śpiew to bracia syjamscy. Zawsze ręką w rękę, ale dzisiaj bardziej uwiódł mnie śpiew - wyjawił Prokop.

Głos jurora poszybował w stronę Oliwii. Dzięki decyzji jurorów to właśnie Olivia Hausner dostała przepustkę do wielkiego finału "Mam talent".