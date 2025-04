Daria Ładocha to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna i blogerka kulinarna, znana z promowania zdrowego stylu życia. Popularność zdobyła jako prowadząca programy kulinarne oraz uczestniczka show "Azja Express".

Daria Ładocha, znana dziennikarka i osobowość telewizyjna, po raz pierwszy publicznie opowiedziała o rozstaniu z partnerem po 24 latach związku. W rozmowie z Plejadą wyznała, że decyzja była trudna, ale konieczna. Ładocha podkreśliła, że choć zakończenie związku po tak długim czasie było bolesne, to kierowała się przede wszystkim własnym dobrem i dobrem swoich dzieci.

Niecały rok temu, po 24 latach, rozstałam się z ojcem moich dzieci. To pierwszy raz, gdy mówię o tym publicznie. W związku z tym, że nie afiszowaliśmy się z naszym związkiem, nie czułam potrzeby, by zabierać głos w tej sprawie. W telewizji czy na Instagramie często pokazywałam i wciąż pokazuję moje córki, natomiast mój partner pozostawał anonimowy. Udzieliliśmy tylko jednego wspólnego wywiadu. Po wielu miesiącach dojrzałam jednak do tego, by podzielić się swoją historią. Wiem bowiem, że wiele kobiet będzie mogło przejrzeć się w niej jak w zwierciadle. Że wielu kobietom może ona pomóc

Gdy byłam na Filipinach, poznałam wiele osób, które nie miały absolutnie niczego – jedzenia, pieniędzy, dachu nad głową, a mimo wszystko serdecznie się uśmiechały. Dało mi to do myślenia. Od jakiegoś czasu w oczach mojego partnera wdziałam głównie smutek i wypalenie. W swoich zresztą też. Staliśmy się smutnymi ludźmi. Nie chciałam się z tym skonfrontować, więc uciekałam w pracę. Ale po powrocie z planu 'Azji Expres' wiedziałam, że dłużej tak nie wytrzymam. To była potwornie trudna decyzja, do której podjęcia nie byłam przygotowana, ale czułam, że muszę to zrobić. I to teraz albo nigdy.

- dodała gwiazda TVN.