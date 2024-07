Przemoc psychiczna jest trudna do wykrycia – nie zostawia śladów na ciele, tylko na duszy. Jak sobie poradzić w toksycznym związku?

Przemoc psychiczna, zwana też przemocą emocjonalną, jest trudna do rozpoznania z zewnątrz. Czasami nawet trudno się przyznać przed samą sobą, że stałyśmy się ofiarą. Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu jest uświadomienie go sobie. Może się zdawać, że jest to bardzo proste, jednak w rzeczywistości to najtrudniejszy krok. Agresja słowna pod postacią kpin, wyzwisk, pogróżek nie może być wytłumaczona tylko zdenerwowaniem, tym bardziej, gdy zdarza się notorycznie. Również szantaż emocjonalny, należy do tego repertuaru zachowań. Powtarzalność i niezmienność to dwie podstawowe cechy, po których możemy rozpoznać, czy to jeszcze incydent, czy już stałyśmy się ofiarą przemocy.

Powiedz „nie” przemocy psychicznej

Trzeba powiedzieć jasno i dobitnie osobie, która stosuje wobec nas przemoc psychiczną, że nie zgadzamy się na takie traktowanie. Ważna jest konsekwencja – jeśli raz zwrócimy uwagę na zachowanie, a innym razem przymkniemy na nie oko, nie zostaniemy potraktowane poważnie. Walka polega na wydobyciu i pokazaniu swojej siły.

Nie trzymaj przemocy psychicznej w tajemnicy!

Jeśli trudno jest poradzić sobie z przemocą emocjonalną w pojedynkę, warto zwrócić się o pomoc z zewnątrz. Szczera rozmowa z bliskimi osobami pomoże znaleźć nowe pomysły na rozwiązanie sytuacji, a także zmniejsza poczucie izolacji i osamotnienia. Nie powinnaś się wstydzić – to nie twoja wina i to nie twoje zachowanie jest nie do przyjęcia. Może się okazać, że koleżanka miała podobny problem i podpowie ci, jak go rozwiązała. Dzięki wsparciu przyjaciół i rodziny mamy energię do dokonywania zmian. Świadomość, że ktoś oczekuje od nas działania, dodatkowo motywuje.

Gdzie szukać pomocy w przypadku przemocy psychicznej

Łatwo jest powiedzieć – bądź asertywna, silna, walcz o swoje! Zdecydowanie trudniej wcielić to wszystko w życie. Asertywności można się nauczyć samodzielnie, jeśli jednak masz z tym problemy, nie wahaj się zgłosić do specjalisty. Fachową pomoc można uzyskać pod numerem „Niebieskiej Linii”, czyli w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – profesjonaliści udzielają konsultacji niezależnie od rodzaju doznawanej przemocy. Psychoterapeuta pomoże odkryć źródła twojej uległości, a ty wspólnie z nim je przepracujesz i zmienisz w swoją siłę. Jeśli masz możliwość skorzystania z kursu asertywności, spróbuj. Nic nie stracisz, a zyskasz nowe umiejętności i zdobędziesz pewność siebie.

Nie toleruj przykrych słów, tym bardziej, jeśli macie dzieci - one również cierpią pod ciosami słów.