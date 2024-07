Zespół przewlekłego zmęczenia wiąże się z sennością, zniechęceniem i ogólnym złym nastrojem. Chroniczne zmęczenie to choroba i wymaga pomocy specjalisty. Wstajesz zmęczony, kładziesz się zmęczony, a w ciągu dnia myślisz tylko o tym, aby znów wrócić do łóżka i spać? Nie bagatelizuj tego – to może być chroniczne zmęczenie.

Odczuwasz ciągłe zmęczenie. Masz obniżony nastrój i najchętniej cały dzień spędziłbyś w łóżku smacznie śpiąc. Niestety są to najczęstsze objawy chronicznego zmęczenia, który jest dotkliwym schorzeniem natury psychologicznej. Uważaj, to poważna choroba jak każde inne zaburzenie psychiczne i może doprowadzić do poważnych problemów.

Chroniczne zmęczenie omyłkowo przypisujemy przepracowaniu i przemęczeniu. Niestety obniżony nastrój i ogólne zniechęcenie to naturalna reakcja naszego organizmu, a zespół przewlekłego zmęczenia to jednostka chorobowa, z którą człowiek musi się uporać z pomocą specjalisty.

Zespół przewlekłego zmęczenia – co to?

Zespół przewlekłego zmęczenia to choroba typowo psychosomatyczna (oznacza to, że ujawnia się poprzez objawy psychiczne, jak i fizjologiczne). Na to schorzenie cierpi coraz więcej osób, które z racji aktywnego trybu życia przeżywają ciągłe napięcie. Warto podkreślić, że głównym objawem tego zespołu jest uczucie zmęczenia – należy tutaj uważać ze zbyt pochopną diagnozą, ponieważ to może być również oznaka innej choroby, jak cukrzyca, niewydolność nerek czy wirusowe zapalenie wątroby typu C. Gdy jednak wykluczymy możliwość występowania tych schorzeń, a uczucie zmęczenia utrzymuje się około pół roku, to z dużą dozą pewności możemy powiedzieć, że cierpmy na zespół przewlekłego zmęczenia (ZPZ).

Jak objawia się ZPZ?

Oprócz poczucia ciągłego zmęczenia osoba odczuwa dekoncentrację, ma problemy ze snem (najczęściej ma poczucie senności przez cały czas). Dochodzą do tego silne dolegliwości fizjologiczne – bóle głowy, kołatanie serca, biegunki lub zaparcia, dolegliwości żołądkowe.

Co zrobić w przypadku chronicznego zmęczenia?

Po pierwsze działaj doraźnie – ureguluj swoje życie - to unormuje twój cykl biologiczny i wyciszy niepotrzebne napięcie. Regularne pory snu, posiłku, spaceru czy ćwiczeń to absolutna podstawa, aby zacząć wprowadzać spokój do swojego życia i ducha. Oprócz takiej „domowej” pomocy pamiętaj, żeby wybrać się do specjalisty – lekarza pierwszego kontaktu lub psychoterapeuty – to pomoże ci pożegnać się z chronicznym zmęczeniem na zawsze!