Brak pewności siebie czyli nieśmiałość czy wstydliwość. Nieważne jak ją nazwiemy, brak pewności siebie tak samo utrudni nam życie.

Reklama

Krok 1 – pozbądź się wstydu

Pamiętaj, że wstyd jest potężną blokadą, która hamuje twórczość, przedsiębiorczość i rozwój. Wstydząc się – tracisz. Wycofujesz się z różnych aktywności, nie wykorzystujesz w pełni swojego potencjału. Na własne życzenie się ograniczasz i zawężasz pole działania. Uświadomienie sobie potężnej mocy własnego umysłu oraz tego, że jesteśmy reżyserami własnego życia to połowa sukcesu. Nie bój się, nie wstydź, żyj!

Krok 2 – zaakceptuj siebie, zaakceptuj zmiany, zaakceptuj ryzyko

W momencie, gdy zaakceptujesz siebie oraz zmiany, które chcesz wprowadzić w życie poczujesz jak wszelki opór i niechęć mijają. Wszystko dookoła zacznie się składać w harmonijną całość i współgrać z twoimi celami. Miłość do samego siebie to nie górnolotne frazesy, ale rzeczywista wartość, która daje siłę i energię do działania. Nie porównuj się z innymi, nie bądź dla siebie srogim sędzią, uśmiechnij się do odbicia w lustrze, tam siedzi człowiek, który tak samo, jak ty chce żeby wszystko się udało. Trzeba zaakceptować to, że możesz zostać wyśmiany, że możesz oblać się rumieńcem, że ktoś cię może odrzucić.

Krok 3 – podnieś własną samoocenę

Samoocena ściśle wiąże się z pewnością siebie. To jak o sobie myślisz, jak się oceniasz ma bezpośredni wpływ na to jakie skutki przynoszą twoje działania. Brak pewności siebie to uczucie, które wpływa na brak poczucia własnej wartości. Zastanów się czy przypadkiem twoje ruchy nie są ograniczone ponieważ paraliżuje cię strach przed oceną innych i obawiasz się ich opinii na swój temat? Pewność siebie jako emocja jest bardzo ulotna. Raz jest, raz jej nie ma. W momencie, gdy poznasz mechanizmy, które blokują ci dostęp do swoich pragnień i ograniczają realizację planów, sytuacja stanie się bardziej klarowna i uwolnisz się od jakiejkolwiek niepewności względem własnej osoby.

Krok 4 – poznaj swoje zalety

Weź kartkę, podziel ją na pół. Po lewej stronie wypisz 5 swoich wad a po prawej 5 zalet, które z tych wad mogą wypływać. Zobaczysz jak łatwo przekształcić złe myślenie w pozytywne. Ćwiczenie z wypisaniem 5 zalet bywa dla niektórych ciężkim sprawdzianem, często wzbudzającym silne emocje. Dlatego małymi kroczkami postaraj się dostrzegać pozytywy tam, gdzie pozornie ich nie ma.

Zobacz także

Krok 5 – przezwyciężaj lęk, zaufaj sobie

Zaufanie do samego siebie jest ważne, kiedy chcesz, aby twoje cele zamieniały się na czyny. Jak traktujesz ludzi, którzy zawiedli twoje zaufanie? Pomyśl teraz jak destrukcyjny jest brak zaufania do samego siebie. Jesteś ze sobą 24 godziny na dobę, jesteś swoim powiernikiem, najbliższym przyjacielem. Brak zaufania i wiary we własne możliwości w prosty sposób podcina ci skrzydła, zamiast działać robisz nieustannie krok w tył.

Krok 6 – przestań pisać czarne scenariusze

Zakładanie z góry niepowodzenia jeszcze nikomu nie przyniosło korzyści. Dlaczego nie dać sobie kredytu zaufania i pójść dalej – uwierzyć we własne możliwości? Tym bardziej, jeżeli twoje pragnienia nie są ponad twoje siły. Zacznij od małych kroków, które będą codziennie wzmacniały poczucie własnej wartości budując mocny fundament na przyszłe wielkie cele.

Krok 7 – odpowiedz sobie na pytanie – czym dla ciebie jest pewność siebie

Jaka według ciebie jest definicja pewności siebie? Co to dla ciebie oznacza? W czym pomaga? Co dzięki niej możesz zyskać? Napisz na kartce swoją definicję i wcielaj ją w życie. Możesz skorzystać z metody 30 dni, w której należy przez ten czas – ani dnia krócej – co najwyżej można dłużej – robić coś, o czym zawsze marzyłeś. Może jest to jazda na rowerze do szkoły lub pracy? Może jedzenie codziennie zdrowego śniadania? Spróbuj – w ciągu 30 dni człowiek wyrabia w sobie nawyk. Wyćwicz w sobie te cechy, których pragniesz.

Reklama

Krok 8 – twoja recepta na to, jak zyskać pewność siebie

Każdy ma swój sposób na to, jak być pewnym siebie, i każdy sposób jest dobry – pod jednym warunkiem – musi działać. A będzie skuteczny tylko wówczas, gdy w niego uwierzysz.