W kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami" na parkiecie pojawi się plejada znanych osób. Niektóre nazwiska już zostały podane. W show zobaczymy Blankę, Adrianna Borek, czy Maria Jeleniewska. Teraz jednak padło pierwsze męskie nazwisko - Maciej Kurzajewski. Jak podaje "Przegląd sportowy" to właśnie Maćka publiczność już niebawem ujrzy na parkiecie "TzG.

Program "Taniec z Gwiazdami" pozwala uczestnikom zaprezentować nie tylko talent taneczny, ale także osobowość. Jak podaje "Przegląd sportowy" w nowym sezonie show zobaczymy Macieja Kurzajewskiego. Dla dziennikarza udział w "TzG" może być interesującym doświadczeniem. Decyzja Kurzajewskiego o udziale w programie nie umknęła uwadze fanów Katarzyny Cichopek. Aktorka w 2005 roku wygrała drugą edycję "Tańca z Gwiazdami", zdobywając serca widzów i jury. Jej sukces zapoczątkował nowy etap w karierze oraz umocnił pozycję w polskim show-biznesie.

Teraz uwaga skierowana jest na Kurzajewskiego – czy uda mu się powtórzyć sukces swojej partnerki? Widzowie już spekulują, czy para będzie wspólnie trenować w domowym zaciszu. Udział Macieja Kurzajewskiego w "Tańcu z Gwiazdami" wzbudził mieszane reakcje. Część fanów wyraziła entuzjazm, podkreślając, że dziennikarz wniesie do programu klasę i profesjonalizm. Inni natomiast zastanawiają się, czy Kurzajewski odnajdzie się w formule show, które jest zupełnie inne niż dziennikarstwo sportowe.

Podczas jednego z odcinków poprzedniej edycji programu, prezenter zasiadł na widowni jako gość specjalny. Krzysztof Ibisz, prowadzący show, zapytał go wówczas z uśmiechem, czy widzi siebie w gronie uczestników kolejnych sezonów. Prezenter odpowiedział dyplomatycznie, jedynie tajemniczo uśmiechając się w stronę kamery. Teraz okazuje się, że być może już wtedy trwały wstępne rozmowy. Maciej Kurzajewski podobno znalazł się w gronie 12 gwiazd, które wystąpią w wiosennej edycji programu.

Jakiś czas temu jurorka show Iwona Pavlović zapraszała Kurzajewskiego do udziału w tanecznym show.

Zapraszamy go bardzo serdecznie. Nie wiem tylko, czy Maciek by się zgodził, bo z tego co widzę, to panowie uciekają trochę od tańca, a wcale niepotrzebnie. Uważam, że on mógłby się sprawdzić, bo jest wysportowanym mężczyzną. Byłoby ciekawie. Tym bardziej że Kasia już tańczyła i teraz mogłaby przyjść kolej na niego. Kasia mogłaby mu dawać wskazówki i nawet po cichu trenować w domu

- mówiła w 2022 roku Iwona Pavlović.