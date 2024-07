Każdemu może się zdarzyć doświadczenie przemocy emocjonalnej. Dzieci, nastolatkowie, nawet dorośli bywają jej ofiarami. Nie zostawia siniaków ani ran, ale potrafi ranić równie boleśnie jak fizyczna, szczególnie gdy pochodzi od bliskich.

Reklama

Przemoc emocjonalna to każde zachowanie, które może zmniejszyć poczucie własnej wartości, godności i tożsamości. Wachlarz takich zachowań jest bardzo szeroki – od infantylizacji, przez zastraszanie do upokarzania. Zdarza się, że przemoc emocjonalna idzie w parze z przemocą fizyczną, lecz nie zawsze tak musi być. Osoby będące ofiarami przemoc psychicznej zwykle mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, mogą u nich wystąpić zmiany w osobowości oraz zaburzenia afektywne – depresja z myślami samobójczymi i lęk.

Jak rozpoznać przemoc psychiczną?

Przemocą emocjonalną nazwiemy:

groźby,

zastraszanie,

poniżanie,

celowe ignorowanie i odsuwanie,

obwinianie,

stalking,

izolowanie z grupy.

Ten ostatni sposób często się pojawia w amerykańskich filmach dla młodzieży – szkolna stołówka, niechciany uczeń przysiada się do stolika ze swoją tacką z obiadem, a wtedy wszyscy inni ostentacyjnie wstają i się przesiadają. Mistrzyniami w przemocy emocjonalnej były cheerleaderki i inne królowe liceum, które terroryzowały otoczenie. Często się zapomina o tym, że kobiety także stosują przemoc – szczególnie psychiczną.

Zobacz także

Konsekwencje przemocy psychicznej

Konsekwencje przemocy emocjonalnej są długotrwałe – zdecydowanie wolniej goją się rany na psychice niż ciele. Ofiary przemocy psychicznej doświadczają ciągłego poczucia winy, wstydu, towarzyszy im lęk, strach i poczucie bezsilności. Unikają kontaktu wzrokowego, są rozchwiane emocjonalnie, często płaczą i czują się niepotrzebne. Z jednej strony mają poczucie, że są kontrolowane przez innych, wykorzystywane i manipulowane, a z drugiej – zaczynają mieć wątpliwości co do niezawodności swojej pamięci. Zadają sobie coraz częściej pytanie – czy to się stało naprawdę, czy mi się nie wydawało, czy nie przesadzam?

Gdy przemoc emocjonalna trwała przez dłuższy czas i pochodziła od bliskiej osoby – partnera lub partnerki czy rodziców – skutki są jeszcze bardziej dotkliwe. U ofiary może się pojawić:

depresja, a nawet myśli i próby samobójcze,

wycofanie,

chwiejność emocjonalna,

całkowite uzależnienie od sprawcy,

zaburzenia snu,

wycofanie,

poczucie osamotnienia i bycia w sytuacji bez wyjścia,

nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), by uśmierzyć ból emocjonalny.