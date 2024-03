W poniedziałek, z samego rana, Karolina Gilon zaskoczyła fanów emocjonalnymi kadrami na InstaStories. Prowadząca "Love Island" nie kryje rozgoryczenia związanego z rozstaniem z ukochanym. Dopiero ogłosili związek, a teraz? Zobaczcie sami, co doprowadziło Gilon do tak emocjonalnego stanu.

Fani "Love Island" w tej edycji otrzymali nie lada gratkę: nie dość, że mogą oglądać miłosne perypetie uczestników show na telewizyjnych ekranach, to jeszcze prowadząca, Karolina Gilon, na bieżąco relacjonuje kulisy swojego związku. Ostatnio Gilon opowiadała o intymnych szczegółach relacji, a teraz wywołała jeszcze większe zaskoczenie wśród internautów! Co się stało?

Jeszcze w weekend na InstaStories Karoliny Gilon fani mogli oglądać romantyczne ujęcia z chwil spędzonych z ukochanym, Mateuszem. Teraz jednak partner prezenterki musiał wrócić do Polski, gdzie wzywały go obowiązki zawodowe. Z tego powodu prowadząca "Love Island" jest niepocieszona i otwarcie mówi o swoich odczuciach:

No i niestety, zdążyliśmy na to lotnisko, smuteczek (...) Nie lubię, jak się tak rozdzielamy, ale cóż - taka praca. Mati musiał wrócić do Polski, do swoich obowiązków (...) a ja się przywiązuję do ludzi i nie lubię takich rozstań

- wyznała Karolina Gilon.