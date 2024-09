Jesienne ramówki dopiero co ruszyły, a nowe odsłony znanych show już budzą ogromne emocje. W niedzielę wystartuje wyczekiwany "Taniec z Gwiazdami", a w piątkowy wieczór widzowie obejrzeli drugi odcinek nowego sezonu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto wypadł najlepiej, a komu się oberwało od jury? Wszystko jasne!

Uwielbiany format Polsatu, "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", powrócił do stacji w odmienionej wersji. Widzowie od razu licznie komentowali się m.in. obecność Justyny Steczkowskiej w jury show. To jednak nie wszystko: clue programu są przecież uczestnicy i ich występy. Jak gwiazdy wcielające się w inne znane postaci poradziły sobie w tym tygodniu?

Wielką zwyciężczynią drugiego odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" okazała się Patricia Kazadi, która zgarnęła również główną nagrodę tydzień temu! Swoim wcieleniem w The Weeknd i wykonaniem utworu "The Hills" wprawiła jury w osłupienie:

Niestety, nie wszystkie występy w jednakowy sposób wkupiły się w łaski jurorów. Joanna Osyda, która wcieliła się w Madonnę i zaśpiewała kontrowersyjną kiedyś piosenkę "Like a virgin", wywołała mieszane reakcje sędziów. Szczgólnie dobitnie wypowiedziała się Justyna Steczkowska. Te słowa zdecydowanie zapadną w pamięć!

Ja nie wiem, jak mam to oceniać, bo to był naprawdę bardzo zły wokalnie występ. Była tak zły, że aż się słuchać tego nie dało. Ale z drugiej strony Madonna tak śpiewała na tym koncercie. I teraz moje pytanie. Czy ja mam oceniać to, że to jest bliskie oryginału? Jesteś ubrana, poruszałaś się, miałaś niewątpliwie to coś z Madonny (...) Natomiast nie wiem, co mam ci powiedzieć. Wokalnie to mi się tak nie podobało, że przepraszam. Przykro mi bardzo

- grzmiała Steczkowska.