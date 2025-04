Klaudia i Valentyn poznali się w programie „Rolnik szuka żony”, a ich relacja szybko nabrała poważnego charakteru. Po zakończeniu emisji para zamieszkała razem na Podlasiu. Choć są aktywni w mediach społecznościowych, rzadko dzielą się szczegółami dotyczącymi życia prywatnego.

Zaręczyny również utrzymali w tajemnicy. Dopiero podczas odcinka specjalnego programu Klaudia opowiedziała Marcie Manowskiej, jak doszło do romantycznej chwili. Jak wspominała, po wyjściu spod prysznica zastała w salonie zapalone świeczki i klęczącego przed nią Valentyna. Cała scena była zaskoczeniem, a sposób przygotowania wyjątkowo romantyczny. Teraz Klaudia zaskoczyła nowym zdjęciem z podróży? Czyżby była to podróż poślubna?

Klaudia i Valentyn z „Rolnik szuka żony” podczas rozmowy w "Pytaniu na śniadanie" zdradzili, że przygotowania do ślubu są naprawdę intensywne, a uroczystość miała się odbyć latem 2025 roku. Jak mówiła Klaudia w świątecznym odcinku, prawie wszystko jest już dopięte, poza jednym ważnym elementem, a chodziło o zespół muzyczny. Ostatnio rolniczka w mediach społecznościowych pokazała zaproszenia ślubne i wszystko wskazywało na to, że ślub odbędzie się latem.

W sumie mamy już wszystko dopięte. Został nam zespół... Niby tylko to, ale tak naprawdę to jest 70%, bo to on jednak robi robotę. To jest wesele prawosławne, więc żeby to było takie na wschodnią nutę

powiedziała Klaudia z 'Rolnika' w świątecznym odcinku