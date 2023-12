"Szansa na sukces" gości w naszych domach od 30 lat. Widzowie uwielbiają oglądać show, które transmituje TVP. Dzisiaj fani zasiedli w fotelach, aby oglądać finał i nie zawiedli się, gdyż wygrała najlepsza z najlepszych.

Reklama

Kto wygrał finał "Szansy na sukces

Podczas dzisiejszego finału „Szansa na sukces. Opole 2024” wystąpiło wiele gwiazd tj.: Izabela Trojanowska, Andrzej Lampert, Bohdan Łazuka, Halina Frąckowiak, Katarzyna Cerekwicka, Blue Cafe. Całość poprowadził Marek Sierocki. Zwycięzca wystąpi podczas 61. „Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej” w Opolu, w koncercie „Debiuty”

Kinga Rutkowska

Kamil Gniatek

Jakub Korban

Dominika Dobrosielska

Anna Kozłowska

Aleksandra Leśniewicz

Dawid Krężel

Rafał Błach

Anna Gromala

Kornelia Patro

Bogdan Świerczek

W pierwszej trójce najwięcej punktów zdobyły:

Kinga Rutkowska

Anna Gromala

Dominika Dobrosielska

Odbyło się losowanie piosenek, kto trafił piosenkę Blue Cafe "Do nieba do piekła"? Utwór wykonała Kinga Rutkowska. Anna Gromala dostała do zaśpiewania piosenkę zespołu Varius Manx "Zamigotał świat". Dominika Dobrosielska zaśpiewała piosenkę Agnieszki Osieckiej "Piosenka o okularnikach".

Reklama

Wszystkie piosenkarki zaśpiewały wspaniale. Jedną z tych osób spotkamy podczas 61. „Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej” w Opolu, w koncercie „Debiuty” i będzie mogła wygrać nagrodę Anny Jantar. Miejsce trzecie zdobyła Kinga Rutkowska, drugie miejsce zdobyła Anna Gromala. Bilet do Opola wygrała natomiast Dominika Dobrosielska.

Zobacz także