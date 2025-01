Anna Lewandowska od lat inspiruje kobiety i zachęca do dbania o swoją sylwetkę i zdrowie. Niedawno Anna spełniła swoje marzenie i otworzyła studio, w którym zajęć sportowych nie brakuje. Teraz żona piłkarza zaskoczyła wyznaniem i pokusiła się o długi wpis w mediach społecznościowych.

Reklama

Anna Lewandowska zwróciła się do fanów

Nie da się ukryć, że nazwisko Anny i Roberta Lewandowskich znają wszyscy! Od kiedy piłkarz zasilił skład drużyny FC Barcelony i wraz z całą rodziną przeprowadził się do stolicy Katalonii nie ma wątpliwości, że ich popularność jeszcze bardziej wzrosła. Robert miał dużo zajętości w gorącej Hiszpanii, natomiast Ania postanowiła spełnić w końcu swoje marzenie i otworzyła studio treningowe, w którym można zapisać się na zajęcia fitness lub taneczne. W studiu Edan u Anny Lewandowskiej pracuje nawet Polka, która prowadzi sensualne zajęcia taneczne dla kobiet!

Teraz Anna Lewandowska dodała obszerny wpis na swoje social media i podzieliła się swoimi emocjami, które odczuwa w ostatnim czasie.

Ostatnio w moim życiu dzieje się naprawdę dużo, ale w tym całym biegu czuję ogromną wdzięczność. Otacza mnie tyle wspaniałych ludzi – zarówno tych, których znam od lat, jak i tych, których dopiero poznaję. Wspólna pasja do aktywności fizycznej i różnych projektów nas łączy, a ja czuję się częścią czegoś wyjątkowego.Jest tyle cudownych rzeczy, które się dzieją: nowe wyzwania, eventy, obozy, szkolenia rozwojowe, kongresy – życie jest pełne energii i inspiracji!

Anna Lewandowska nie zapomniała o swojej rodzinie i wyjawiła wprost, że docenia ich obecność.

A co najważniejsze – rodzina zdrowa, a mój mąż wciąż w świetnej formie, zachwyca swoimi bramkami i determinacją.Czuję wdzięczność za wszystko, co mnie otacza, i za każdą osobę, która w tym uczestniczy. Dziękuję, że jesteście!

Fani nie szczędzą miłych słów pod postem Lewandowskiej

Anna Lewandowska niezależnie, co doda do internetu może liczyć na ogrom wsparcia ze strony fanów. Tak było również tym razem, a jej odbiorcy nie szczędzili pięknych słów zachwytu. Zdaniem wielu Anna jest wielką inspiracją i to nie tylko pod względem aktywności fizycznej.

Nie tylko piekna kobieta, ale inspirujaca wiele innych kobiet. Az sie aparat chce wyjac i robic takie naturalne zdjecja jak wlasnie to. Moze kiedys sie uda

Posiadanie w życiu dobrych ludzi wokół siebie jest moim zdaniem poza zdrowiem i może jeszcze miłością najlepszą ,najpiękniejszą rzeczą jaką może nam się przydarzyć. Każdy człowiek zasługuje choćby na jednego oddanego przyjaciela w życiu

Cudowna, piękna istota! - rozpisują się fani.

Reklama

Zobacz także: Radosław Majdan nie gryzł się w język ws. Anny i Roberta Lewandowskich. Dopiero teraz ujawnił prawdę o nich relacji