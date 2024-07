Magdalena S. znana jest widzom z 3. edycji "Love Island" emitowanego na Polsacie. Show okazało się początkiem jej kariery. Dzięki popularności postanowiła założyć swoją firmę, która zajmowała się wynajmie jachtów w Dubaju. Uczestniczka "Love Island" w trzecim sezonie programu w 2021 roku, wyjawiła, że mieszka w Londynie i opisała się jako osobę "spontaniczną, pewną siebie, na którą można liczyć". Opuściła jednak program po tym, jak wcześniej widzowie ostro skrytykowali ją za "straszne usta".

Magdalena S. z "Love Island" została zatrzymana przez policję

Media obiegła informacja o zatrzymaniu jednej z uczestniczek 3. sezonu show "Love Island". Jak informuje portal "Dailymail" 29-letnia Magdalena S. została zatrzymana przez policję po przylocie z Dubaju na lotnisko Heathrow. Co było powodem zatrzymania? Okazuje się, że uczestniczka show uwikłana była w przemycanie narkotyków. Jak informuje portal "Dailymail" Magdalena S. przyznała się do winy w sprawie przemytu kokainy w Wielkiej Brytanii, w którym przemycano narkotyki o wartości 53 milionów funtów. Policjanci zatrzymali Magdalenę S. na lotnisku w Heathrow.

Magdalena S. według ustaleń policji miała pomagać zorganizowanej grupie przestępczej w przemycaniu substancji psychoaktywnych. Jak informuje "The Sun" narkotyki miały być sprzedawane za pośrednictwem platformy Amazon. Kobieta w ubiegły piątek stawiła się w sądzie koronnym w Carlisle, gdzie przyznała się do winy. Gwiazda show miała zajmować się rozpowszechnianiem narkotyków od marca 2022 r. do maja ubiegłego roku.

Aktualnie 29-letnia Magdalena S. nadal przebywa w areszcie.