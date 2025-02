Dariusz Pachut przedstawił swoją wersję wydarzeń po wywiadzie Dody, w którym poruszyła nie tylko jego temat ale również kontaktu z jego dziećmi.

Pachut odpowiada Dodzie ws. dzieci

Doda udzieliła wywiadu w ramach formatu "Naga prawda czy naga Doda?". Wywiad odbył się na żywo i był transmitowany na Tik Toku i Youtube piosenkarki. Podczas rozmowy jednocześnie trwała zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji "Twarze depresji".

Podczas rozmowy Doda poruszyła tematy, na które przez ostatnie miesiące nie godziła się mówić - dotyczyły jej życia prywatnego, w tym byłych związków. Doda ostro podsumowała Dariusza Pachuta, wypominając mu m. in. ostatnią współpracę na Instagramie, gdzie podprogowo z niej zakpił. Przy okazji poruszyła temat jego dzieci. Dzień po premierze wywiadu Pachut postanowił również zabrać głos, publikując długie Instastories, w którym odniósł się do słów Dody:

Jednocząc się do ostatniego wywiadu Doroty Rabczewskiej, nie mogę przejść obojętnie, ponieważ weszła na przestrzeń mojej rodziny i moich dzieci, na co nie wyrażam zgody i oczywiście nie mogę wypowiadać się na temat jej życia prywatnego, zatem opowiem o moim życiu prywatnym, które rozpoczęło się piątego września, w momencie, w którym odszedłem od Doroty. Mój adwokat prosił, abyś przestała mnie nękać, przestała mi utrudniać życie, bo my nie chcemy mówić, co się wydarzyło, a ten temat omijasz szerokim łukiem. Przecież to jest takie proste, powiedz co się wydarzyło. Nigdy żaden dziennikarz nie zadał Ci tego pytania. Na pewno był jakiś powód.

Dalej kontynuował:

A mam jeszcze jedną propozycję, bo jesteś taka prawdomówna, prawa, kobieta honoru. Chodź do wariografu, odpowiedz na te same pytania (...) Ja stawiam, żeby nie było. Ja też pójdę, odpowiem na te same pytania moją wersję, to jest takie proste. Koniec tego wszystkiego, wywlekania, bo ja powiem na koniec tak, to że wjechałaś na moje dzieci, na moją rodzinę, to było totalnie żenujące zachowanie z Twojej strony, że niby dbasz o nie i chronisz, a przecież wiemy, jakie miałaś tak naprawdę kontakt z nimi, było parę aferek, że jade do nich, więc nie do końca.

Doda o dzieciach Dariusza Pachuta

Dariusz Pachut odpowiedział na słowa Dody, które padły w formacie ""Naga prawda czy naga Doda?". Oto, co powiedziała Doda na temat dzieci Dariusza Pachuta.

Jak mam bardziej dać do zrozumienia, że żebranie o moją uwagę i uwagę mediów jest bez sensu dla 40-letniego mężczyzny, ojca dwóch dzieci? Mnie jest ich szkoda – wiesz, jaki one muszą mieć przypał w szkole, oglądając to? Jaki to jest wstyd, że ich tata w ogóle nakręca taką sytuację? (...) Skoro ojca mają durnego, to ja się może zamknę...

Pachut o programie Dody: "Dostałem zaproszenie"

Dariusz Pachut w swojej odpowiedzi na wywiad "Naga prawda czy naga Doda?", odpowiada również na nazwanie się "atencjuszem". Twierdzi:

Gdybym był atencjuszem i chciał ''rosnąć'' jak uważasz na Tobie no to bym nie odchodził tak? Druga rzecz jest taka, te programy, ''Azja'' (Azja Express - przyp. red.) i w ogóle, co tam wymieniasz, przecież nie będąc z Tobą, (...) dostałem zaproszenie do Twojego programu ''12 kroków''. Jako idealny partner, tak sobie jakoś przypominam.

Co jeszcze Pachut zarzuca Dodzie?

To jednak nie koniec. Mimo, że były partner Dody otrzymał zakaz wypowiadania się na temat jej życia prywatnego, kontynuował dalej:

Już minęło pół roku, każdy próbuje budować sobie nowe życie, nowe związki i chce być szczęśliwy i spokojny ale podejrzewam, że kolejne 20 lat... nieważne. Będę miał to wypominane, bo usłyszałem na końcu dla mnie bardzo ważne słowa, że ''ze mną będzie problem, bo na mnie nic nie ma, na wszystkich pozostałych byłych coś miała'', więc powstał atencjusz. Nie mogę być alkoholikiem, więc zostałem atencjuszem. Spodziewałem się tego od samego początku już były prowokacje, że niby zdradzałem.

Dalej sugerował:

Tyle kont na Tinderze, Badoo. Robione są Instagramy, które są bliźniaczo podobne do mojego (...) pisane są do różnych osób wiadomości ode mnie, te osoby mi to przesyłają, na forum fanów opublikowane moje rozmowy z Toba, to jest przestępstwo, nie pamiętam artykułu. Twoi fani mi to przesłali mam to, może już dość nękania? Daruj sobie, prosiłem Cię o dorosłe rozstanie, ze względu na moje dzieci, tak mówisz, że o nie troszczysz, a jednak poruszasz ich temat. Starczy.

Czy Doda zdecyduje się odpowiedzieć na to nagranie? Na ten moment nie zabrała jeszcze głosu. "Naga prawda czy naga Doda?" miało być jedynym miejscem, oprócz materiałów w powstającym filmie, gdzie miała poruszyć temat swojego życia prywatnego.