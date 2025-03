Wiola z "Farmy" skomentowała swoją relację z Danką. Była uczestniczka reality show Polsatu pojawiła się w ostatnim odcinku, a po finale udzieliła nam krótkiego wywiadu. Wiola zdradziła, co było dla niej najtrudniejsze w programie i zdradziła, czy chce utrzymywać kontakt z Danką, z którą miała konflikt na "Farmie".

Wiola z "Farmy" nie chce mieć kontaktu z Danką

W czwartej edycji "Farmy" emocji nie brakowało. Uczestnicy każdego dnia podgrzewali atmosferę kolejnymi konfliktami. Fani programu doskonale wiedzą, że m.in. Dance i Wioli nie było po drodze. Początkowo Danka miała żal do Wioli, że tak dużo czasu spędza z Michałem, ale nawet gdy wydawało się, że sobie wszystko wyjaśniły, to dochodziło między nimi do kolejnych starć. Po wielkim finale Danka wyznała, że przez Wiolę nie ma kontaktu z uczestnikami "Farmy". Teraz głos zabrała Wiola!

Wiola z "Farmy" w rozmowie z reporterem Party.pl przyznała, że najtrudniejsze chwile na "Farmie" to wszystkie kłótnie z Danką. Ale czy po programie chciałaby utrzymywać z nią kontakt? Wiola od razu powiedziała, że nie!

Nie, jeżeli chodzi o Danusię to kontaktu nie mamy. Dużo ludzi myślało, że Danusia jest podstawiona w programie, że ona odgrywa tam jakąś rolę - ja też tak myślałam później. Teraz po programie wydarzyło się dużo nieciekawych rzeczy zdradziła Wiola.

Wiola wyznała, że otrzymała wiadomości, jakie na jej temat miała pisać Danka.

Zaczęły do mnie dochodzić wiadomości, jakie Danusia na mnie wypisuje już teraz więc stwierdziłam, że nie chcę mieć z nią kontaktu. Tak jak ona przepraszała mnie na ''Farmie'' i tak jak teraz przepraszała mnie na live po prostu w to nie wierzę.

Zobaczcie, co jeszcze zdradziła nam Wiola tuż po finale "Farmy".

