Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozgadał się na temat swojego byłego związku, w trakcie którego doczekał się syna Stasia. Dlaczego rozstał się z partnerką? Wyjawił także, jak poradził sobie z ojcostwem.

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał syna jeszcze w czasie trwania emisji 10. edycji show. Od początku nie ukrywał, że jest ojcem, dodając że rozstał się z matką Stasia zaledwie dwa miesiące po jego narodzinach. W rozmowie z Party.pl, Piotr ze "ŚOPW" opowiedział o kulisach rozpadu związku z byłą partnerką:

Rozpadł się tego się nie da ukryć, ale to też nie możemy powiedzieć tak, że ten związek rozpadł się nagle dwa miesiące po narodzinach dziecka.

Rozpadł się tego się nie da ukryć, ale to też nie możemy powiedzieć tak, że ten związek rozpadł się nagle dwa miesiące po narodzinach dziecka.

Jednocześnie dodał, że to była decyzja matki jego dziecka: