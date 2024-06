Parę dni temu media obiegła smutna informacja o śmierci Grzegorza Blocha, który miał zaledwie 53 lata. Na profilach wielu gwiazd, za których stylizację przez lata odpowiedzialny był Bloch, pojawiły się wpisy upamiętniające przyjaciela. Mężczyznę pożegnały m.in. takie osoby jak: Agata Młynarska, Katarzyna Bujakiewicz i Ada Fijał.

Co było przyczyną śmierci Grzegorza Blocha?

Po informacji o śmierci Grzegorza Blocha w social mediach pojawiło się mnóstwo pytań. Co się stało? Co było przyczyną śmierci Grzegorza Blocha? Nie zabrakło również komentarzy, które sugerowały samobójstwo, lub udział osób trzecich. Jednak nie zostały one oficjalnie potwierdzone.

'Jeżeli śmierć bliskich czegoś nas uczy, to przede wszystkim tego, że na świecie nie liczy się nic poza miłością.' Santa Montefiore. Z wielkim żalem chcielibyśmy poinformować, że odszedł wspaniały człowiek Syn, Tata, Brat, Przyjaciel wielu osób. Pogrążona w żalu rodzina i przyjaciele. Dziękujemy wszystkim za słowach otuchy i wsparcie. - na social mediach pożegnała swojego brata siostra.

Okoliczności śmierci stylisty nadal nie są znane. Fakt.pl postanowił poprosić o komentarz prokuraturę, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i spekulacje.

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota w Warszawie zarejestrowała materiały i wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Grzegorza Blocha, tj. o czyn z art. 155 kk. Nadmieniam, że w sprawie powołano biegłych z ZMS WUM w Warszawie celem przeprowadzenia sekcji zwłok zmarłego, celem ustalenia bezpośredniej przyczyny śmierci. Z uwagi na dobro śledztwa na tym etapie nie podajemy innych informacji - odpowiedział rzecznik Prasowym Prokuratury Okręgowej w Warszawie.