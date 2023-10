Doda postanowiła ograniczyć swoją aktywność na Instagramie. Wyjechała na wakacje, by móc się zrelaksować przed intensywnym sezonem. Teraz ogłosiła kolejną zaskakującą zmianę, dotyczącą jej codziennego życia. Nie każdy obecnie byłby w stanie się na to zdecydować. Przy okazji Doda przyznała, że tęskni za tym, jak było kiedyś. Co ma na myśli?

Reklama

Doda postawiła na kolejną zmianę

Doda zrobiła sobie przerwę i wyjechała na wakacje tuż przed gorącym okresem w swojej karierze. Za chwilę będzie o niej jeszcze głośniej niż do tej pory, chociaż może się to wydawać niemożliwe. Wszystko za sprawą nowego reality show "Doda. Dream Show" i co za tym idzie, dużej trasy koncertowej, nad którą pracuje już od kilku tygodni.

Wokalistka postanowiła odpocząć nie tylko od obowiązków ale również od ciągłej aktywności w mediach społecznościowych. Przyznała, że ma dość już codzienności, w której ciągle jest pod telefonem. Już dawno postanowiła, że będzie ograniczać czas spędzany przed ekranem. Podzieliła się właśnie swoim mocnym postanowieniem:

Założyłam sobie, że siedzę 5 minut dziennie z telefonem - REWELACJA. I miss my pre internet brain...

Instagram @dodaqueen

Zobacz także: Doda musiała zabrać głos: "We mnie wytworzył się taki odruch najeżenia"

Z uwagi na fanów Doda nie chce całkowicie znikać z mediów społecznościowych. Od czasu do czasu dzieli się tym, co u niej słychać. Nie zdradziła, gdzie wyjechała na wakacje, jednak jak widać cieszy się słońcem.

W ostatnim czasie w mediach nie brakowało zamieszania wokół Dody. Plotkowano nie tylko o jej zawodowych projektach ale również o życiu prywatnym. Management Dody musiał wydać oświadczenie, by media w końcu przestały pisać o niej przez pryzmat domysłów i plotek ze sfery życia, którą nie chce się dzielić. Odpoczynek od mediów społecznościowych i w tym przypadku z pewnością okaże się wybawieniem.

Instagram @dodaqueen

Zobacz także: Marzenie fanów jednak się spełni? Chodzi o Dodę i Smolastego

Reklama

Nowe show Dody "Doda. Dream Show" rusza już 4. września na antenie Polsatu. Z kolei w październiku odbędą się dwa wielkie koncerty w Warszawie, które będą zwieńczeniem przygotowań, które widzowie będą mieli okazję śledzić na własnych ekranach. Bilety na koncerty Dody wyprzedały się w kilka minut. Już niedługo zostaną ogłoszone kolejne lokalizacje, a fani będą mogli zdobyć bilety na nadchodzące wydarzenia. Jesteście ciekawi, co zaserwuje Doda? Sama wokalistka nie ukrywa, że to będzie spełnienie jej zawodowych marzeń.

Instagram @dodaqueen