Adrianna i Michał znaleźli miłość w 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". Para szybko zdecydowała się na huczny ślub jak z bajki, a niedługo potem zniknęli z mediów społecznościowych. Internauci podejrzewali nawet kryzys w ich małżeństwie, ale wtedy żona rolnika przezornie publikowała ich wspólne zdjęcia, aby zakończyć spekulacje. Teraz Adrianna zaskoczyła obszerną relacją na Instastory i nawiązała do programu. Zaskoczyła też informacją! O co chodzi?

Ada z „Rolnik szuka żony” wraca na Instagram, by ogłosić takie wieści!

Adrianna i Michał po zakończeniu przygody z programem "Rolnik szuka żony" błyskawicznie zamieszkali razem i zaledwie rok od kiedy się poznali, wzięli ślub. To było wielkie wydarzenie, a para młoda do ślubu pojechała karetą. Krótko po ślubie Ada z "Rolnika" realizowała się jako influencerka i na bieżąco relacjonowała to, co dzieje się w ich życiu. To jednak trwało bardzo krótko i żona rolnika, jak i on sam zniknęli z mediów społecznościowych. W sieci pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat pary, domniemanego kryzysu w ich małżeństwie oraz rzekomej wyprowadzki z gospodarstwa rodziców Michała.

Teraz Adrianna zaskoczyła relacją na Instastory i odpowiedziami na pytania od internautów. Zaznaczyła tylko jedno, co z pewnością nie ukróci spekulacji na temat jej małżeństwa z Michałem:

Nie odpowiadam na prywatne wścibskie pytania zaznaczyła od razu Ada.

Okazuje się, że Adrianna z "Rolnika" przy okazji kolejnej edycji programu poruszyła temat wysyłania listów do uczestników i zdradziła, czy sama podjęła decyzję, aby napisać do Michała:

Nikt nawet nie wiedział na początku, że to zrobiłam! Uważam, że taką decyzję należy podjąć samemu

To nie koniec zaskoczeń! Uczestniczka 9. edycji hitu TVP zdradziła też, że w programie nie ma gotowego scenariusza, a kandydaci i uczestnicy zachowują się spontanicznie:

W pełni spontaniczne, szczególnie nasze przesłodzone zdania na randce w Trójmieście. Nikt nic nie kazał nam mówić

Sądzicie, że niebawem Ada pokaże wspólne zdjęcie z Michałem? Fani programu "Rolnik szuka żony" z pewnością byliby zachwyceni.

