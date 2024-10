Piotr i Agnieszka Głowaccy to małżeństwo aktorskie, które ostatnimi czasy zagościło w programie "Azja Express". Para wywołała niemałe zamieszanie, a mianowicie żona Piotra - Agnieszka już od pierwszego odcinka pokazywała swoje frustracje, co nie spodobało się widzom. Kamery uchwyciły nie jedną sprzeczkę małżeństwa, a fani skrytykowali, to jak żona podnosiła głos na męża.

Piotr i Agnieszka Głowaccy wyjawili, co było najtrudniejsze podczas "Azja Express"

Piotr Głowacki wraz z żoną Agnieszką są małżeństwem od 2012 roku. Początki ich związku nie były łatwe, o czym opowiadał wielokrotnie aktor.

Zaczęliśmy się kumplować, a w międzyczasie mieszkaliśmy w różnych miastach, mieliśmy inne związki. Aż po latach spotkaliśmy się przypadkiem na Chłodnej 25… (...) Pomiędzy tymi innymi związkami sprawdzaliśmy, co u nas. Nasze spotkania miały wtedy również podtekst erotyczny, miłosny, trochę na zasadzie ''jeszcze nie teraz, ale…''. To było długoterminowe budowanie napięcia, które nas w końcu do siebie ściągnęło

Para doczekała się dwóch pociech - bliźniąt. Ida i Aaron mają już siedem lat i są całym światem swoich rodziców. Zapytaliśmy małżeństwo, czy rozłąka z dziećmi była dla nich problemem. Jak się okazało, był to jeden, ale za to wielki problem. Nasza reporterka zahaczyła również o temat, czy para po programie nie jest pokłócona. Odpowiedź nie dała wątpliwości.

Nie, nie jesteśmy. Jesteśmy tutaj razem. Zostajemy - zdradziła aktorka.

Jaką receptę na udany związek mają Agnieszka i Piotr? Zobaczcie sami w naszym wideo!

