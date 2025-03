Chociaż czwarta edycja "Farmy" zakończyła się już kilka dni temu to emocje wokół programu i uczestników nie opadają. Dopiero teraz wychodzą na jaw nowe fakty, a niektórzy uczestnicy nie szczędzą sobie złośliwości. Teraz Danka w rozmowie z Party.pl zabrała głos w sprawie finalistów programu. Nagle zaczęła też mówić o sobie.

Danka z "Farmy" zdradza, komu kibicowała w finale show

Czwarta edycja "Farmy" już za nami. Najnowszy sezon show od samego początku wywoływał ogromne emocje, które sięgnęły zenitu, gdy do programu dołączyła Danka. Jedna z najbarwniejszych, ale i najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek początkowo stworzyła sojusz z Michałem i Ananasem, ale kiedy zrozumiała, że w ich grupie jest również Wiola, między uczestniczkami zaczęło dochodzić do ostrych spięć. Dziś panie nie utrzymują ze sobą kontaktu, a po finale nie ukrywają wzajemnego żalu. Wiola z "Farmy" zdradziła, co Danka zrobiła po programie, a Danka szybko odpowiedziała na jej zarzuty.

Tuż po wielkim finale "Farmy" udało nam się porozmawiać z Danką i zapytaliśmy ją o emocje związane z finałem. Zdradziła, komu kibicowała.

Trzymałam kciuki za Bandiego w tej trójce. A co najlepsze, każda z osób w tej trójce jest częścią mnie więc można sobie to zwizualizować ile mam w sobie energii, charakteru i charyzmy z tej całej trójki.

Danka opowiadając o finalistach "Farmy " nagle ujawniła, co było dla niej najważniejsze w programie.

Widz potrzebował ze mną się oswoić żeby zrozumieć, że jestem tak barwną postacią o tak barwnej charakterystyce i dowcipie, to że robię z siebie śmieszną. Dla mnie największym darem jest to, że sprawiłam komuś uśmiech. To była też moja misja i zawsze taką misję mam. Nawet jeśli mam zrobić z siebie błazna - nie widzę problemu, mogę się przebrać z klauna dodała.

Zobaczcie naszą rozmowę z Danką z "Farmy"!

