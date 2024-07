Dietetyczne zupy to takie, po których czujemy się lekko i zdrowo. Z opartą na zdrowych zupach dietą fit eksperymentują nie tylko sportowcy, ale wszyscy, którzy dbają o własne zdrowie i chcą cieszyć się zgrabną sylwetką. Dietetyczne zupy nie zawierają tłustego mięsa, ciężkostrawnych zasmażek ani śmietany. Pierwsze skrzypce grają w nich niskokaloryczne warzywa, jakich wiele w domowych ogródkach – popularnością cieszą się zwłaszcza cukinia i dynia.

Przepis na lekką zupę krem z cukinii

Zupa krem z cukinii nadaje się do jedzenia zarówno na ciepło, jak i na zimno. Można ją podawać z grzankami, czerwonym ryżem, kaszą jaglaną, z wędzonym łososiem czy z kurkami. W każdej wersji jest bardzo zdrowa i nie zawiera pustych kalorii (100 g gotowanej cukinii to tylko 15 kcal, a porcja kremu z cukinii – 66 kcal), lecz same witaminy: A, B1, C, K i PP oraz składniki odżywcze – potas, żelazo i magnez.

Składniki:

2 niewielkie cukinie (ok. 600 g),

mała cebula,

łodyga świeżej bazylii,

łyżka oliwy,

sól, pieprz i gałka muszkatołowa do smaku.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 20 min

Sposób przygotowania:

1. Cukinie umyj i pokrój w grubą kostkę (razem ze skórą).

2. Cebulę i bazylię posiekaj.

3. Rozgrzej na patelni oliwę, a następnie zeszklij na niej cebulę.

4. Dodaj do cebuli cukinię i smaż ją przez 3 min na średnim ogniu.

5. Zalej warzywa wodą i duś je pod przykryciem przez ok. 15 min.

6. Przelej warzywa z wywarem do miski, dodaj do nich bazylię (1 listek możesz zostawić do dekoracji) i zblenduj na gładką masę.

Przepis na rozgrzewającą zupę z dynią, cukinią i soczewicą

Zupa na mleku kokosowym z dynią, cukinią i soczewicą to idealny wybór na dietetyczną jesienną i zimową kolację. Dzięki dodatkowi imbiru i chili rozgrzewa, mleko kokosowe czyni ją wyjątkowo aromatyczną i nadaje jej słodkawego posmaku, a soczewica sprawia, że – choć nie zawiera mięsa – jest bardzo sycącą. Porcja takiej zupy ma 200 kcal.

Składniki:

1/2 puszki mleka kokosowego,

1/2 szklanki soczewicy,

1/2 puszki kukurydzy,

1/2 średniej wielkości dyni,

1 niezbyt duża zielona cukinia,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki sosu sojowego,

łyżka oleju rzepakowego,

300 g ulubionej włoszczyzny,

kilka gałązek natki pietruszki,

przyprawy: imbir, chili, tymianek, pieprz i sól.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 40 min

Sposób przygotowania:

1. Obierz ze skóry dynię i pokrój ją w kostkę.

2. Pokrój w kostkę cukinię.

3. Rozgrzej na patelni olej i podsmaż na nim posiekany lub zgnieciony czosnek, a następnie dodaj do niego odsączoną z zalewy kukurydzę. Smaż jeszcze przez 5 min, ciągle mieszając.

4. Wlej na patelnię wodę (tyle, żeby zakryła kukurydzę), poczekaj aż się zagotuje, a następnie dodaj imbir, chili, tymianek i sos sojowy.

5. Po 5 min dodaj dynię, cukinię i posiekaną włoszczyznę.

6. Po 10 min dodaj soczewicę.

7. Gotuj wszystko jeszcze przez 5 min, po czym wlej mleko kokosowe.

8. Po 10 min dopraw solą, pieprzem i posiekaną natką pietruszki.

Smacznego!