Widzowie nie tego się spodziewali po finale 10. edycji "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wielu z nich miało nadzieje, że chociaż jedna para przetrwa eksperyment, ale tak się nie stało. Wiele osób dzieli sporą sympatią dwóch uczestników show. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, że powinni dać sobie szanse. Zgadzacie się?

Czy historia Laury i Karola z "ŚOPW" się powtórzy? Fani mocno im kibicują

Za nami finał 10. edycji kontrowersyjnego eksperymentu TVN, po którym wyszło na jaw, że żadna z par nie przetrwała. Fani mocno kibicowali Agnieszce i Damianowi, ale problem z mieszkaniem okazał się zbyt trudny do przeskoczenia w ich relacji. Widzowie wciąż jednak darzą sporą sympatią uczestniczkę show oraz Kamila, który również nie znalazł miłość w programie. Uczestnik show został połączony w parę z Joanną i pomimo sporych chęci na początku, musiał odpuścić staranie się o żonę. Nawet po rozstaniu Kamil z "ŚOPW" chciał wesprzeć Joannę, ale ona nie była zainteresowana. Agnieszka i Kamil nie znaleźli miłości w programie, ale dzięki niemu mają spore grono fanów, którzy twierdzą, że powinni dać sobie szanse.

screen Ślub od pierwszego wejrzenia

Laura i Karol wzięli udział w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale nie zostali ze sobą sparowani. Laura Wielich została żoną Macieja Książek, a Karol Maciesz został mężem Igi Śmiechowicz. Ich małżeństwa nie przetrwały próby czasu i doszło do rozwodu u obu par. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo dzięki temu Karol i Laura są dziś szczęśliwym małżeństwem. Czy sytuacji powtórzy się również i w 10. edycji? Fani mają już swoje przeczucia.

Pod wpisem, na którym Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdejmuję obrączkę, pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów, którzy twierdzą, że Agnieszka i Kamil idealnie do siebie pasują i powinni dać sobie szanse.

Ja proponuję sparować się z Kamilem byłaby para idealna

O nie! Teraz to bym Cię widziała u boku Kamila

Poznajcie się z Kamilem. Od początku powinni Was sparować

Kamil nie musisz dziękować, znaleźliśmy Ci żonę, a tak serio, to jesteście z Agnieszką tą super dwójką edycji, którą miło będzie wspominać — piszą internauci.

Sądzicie, że Agnieszka i Kamil z 10. edycji "Ślub od pierwszego wejrzenia" mieliby szanse na miłość?

