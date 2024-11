Dziś, 14 listopada, Helena Norowicz świętuje swoje 90. urodziny. Jej imponująca forma fizyczna jest inspiracją dla wielu, a aktorka, która przez lata zachwycała na scenie i przed obiektywem, mimo upływu czasu zachowała wyjątkową sprawność fizyczną – nadal potrafi zrobić szpagat, co wzbudza podziw i świadczy o jej wyjątkowej kondycji. Norowicz udowadnia, że wiek nie musi ograniczać, a codzienna aktywność jest kluczem do dobrego samopoczucia. Musicie zobaczyć jej najnowsze nagranie, jakim podzieliła się w sieci w dniu swoich urodzin.

Helena Norowicz to kobieta wielu talentów. Wiele osób może kojarzyć ją z występów m.in. w serialu "Na Wspólnej" oraz filmie Jana Komasy "Boże Ciało", ale także z tego, że jest modelką. Norowicz podbiła serca Polaków, kiedy wystąpiła w kampanii duetu Bohoboco, mając ponad 80 lat i udowodniła, że wiek to tylko cyfra i nie ma żadnego znaczenia. Helena Norowicz wciąż imponuje swoją sprawnością fizyczną i niejedna nastolatka może pozazdrościć jej sprawności. Norowicz swoje urodziny obchodzi 14 listopada, mimo iż tak naprawdę przyszła na świat 17-tego. W urzędzie wkradł się błąd, którego aktorka nie zamierzała zmieniać.

Bardzo lubię celebrować, z tym, że mam taki stosunek, właściwie nie do końca taki aktywny i pozytywny do swojego miesiąca urodzenia, ponieważ Słowacki napisał w 'Nocy listopadowej': 'Listopad dla Polaków niebezpieczna pora'. No a w końcu jestem Polką, więc też tak tego niebezpieczeństwa oczekuję, czasem się zdarza, czasem nie, ale mam świadomość, że może się zjawić

- powiedziała aktorka w cyklu #BezCukru.