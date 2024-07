Zupy na lato najlepiej, aby były lekkie, orzeźwiające, ale pożywne. To dania, które nie rozgrzeją nas dodatkowo w upalne dni. Podawane na zimno chłodniki, popularne w wielu kuchniach świata, najczęściej przygotowywane są na bazie jogurtu i warzyw lub owoców.

Latem nie mamy ochoty na tłuste czy ciężkostrawne dania, dlatego chłodniki są idealnym rozwiązaniem. Gdy mamy do dyspozycji całą gamę świeżych składników – możliwości jest mnóstwo. Zupy na lato można komponować smakowo w zależności od upodobań, np. chłodnik z melonem i miętą, chłodnik z pomidorów, chłodnik arbuzowo-ogórkowy, chłodnik szczawiowy, chłodnik z botwiny i rzodkiewki, chłodnik z truskawkami i papryką, chłodnik z serem pleśniowym i gruszkami, chłodnik z pomidorów i bazylii, itp.

Chłodnik z buraków: botwina i rzodkiewka - przepis

Stopień trudności: łatwy

Czas przygotowywania: 30 minut + czas potrzebny na schłodzenie

Składniki:

pęczek świeżej botwiny z burakami,

pęczek rzodkiewki,

2 ogórki średniej długości szklarniowe,

pęczek koperku,

pęczek szczypiorku,

litr kefiru lub maślanki,

2 łyżki soku z cytryny,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

1. Botwinę bardzo dokładnie umyj i drobno posiekaj. Włóż do garnka, zalej wodą – tyle, żeby tylko ją przykrywała, posól, dodaj kilka kropel oleju i gotuj do miękkości pod przykryciem. Pod koniec gotowania dodaj sok z cytryny. Odstaw do ostudzenia.

2. Wszystkie pozostałe składniki umyj i drobno posiekaj. Przełóż do dużej miski.

3. Do wystudzonej botwiny wlej kefir i przelej całość do pozostałych warzyw.

4. Dopraw do smaku solą i pieprzem.

5. Wstaw do lodówki.

Ten rodzaj chłodnika można podawać z chrzanem i ugotowanym na twardo jajkiem.

Gazpacho tradycyjne, czyli hiszpański chłodnik z pomidorów – przepis

Stopień trudności: łatwy

Czas przygotowywania: 40 minut + czas potrzebny na schłodzenie

Składniki:

2 ząbki czosnku,

0,5 litra zimnej wody – przegotowana lub mineralna,

3 łyżki oliwy,

3-4 łyżki octu: winnego, jabłkowego lub cherry,

1 łyżeczka soli,

około 4 średniej wielkości pomidory,

1 ogórek szklarniowy,

1 czerwona papryka,

1 czerwona cebula,

2 małe białe bułki lub 4 kromki pieczywa tostowego.

Sposób przygotowania:

1. Z czosnku, oliwy, chleba, wody i soli utrzyj gęstą jak masło pastę. Odstaw ją na 20-30 minut.

2. Pomidory sparz wrzątkiem i zdejmij z nich skórkę. Jednego pokrój w kostkę, resztę zblenduj.

3. Ogórka obierz ze skórki. Około 1/3 pokrój w kostkę, resztę zblenduj. Tak samo zrób w przypadku papryki. Wszystkie warzywa zblenduj razem, dodając obraną cebulę, pastę chlebową, ocet i wodę.

4. Przetrzyj mus przez sitko.

5. Gazpacho podawaj mocno schłodzone z pokrojonymi wcześniej warzywami i opieczonymi kromkami chleba lub bagietki.

Turecki chłodnik z chleba i ogórków – przepis

To bardzo szybka zupa na lato, pożywna i bardzo aromatyczna. Świetnie smakuje z pszennymi sucharkami.

Stopień trudności: łatwy

Czas przygotowywania: 15 minut + czas potrzebny na schłodzenie zupy

Składniki:

3 kromki czerstwego chleba – najlepiej żytniego,

3-4 ząbki czosnku,

4 łyżki oliwy,

500 ml jogurtu naturalnego,

4-5 ogórków gruntowych,

pęczek koperku,

sok z połowy limonki,

garść migdałów w płatkach,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

1. Do miski włóż pokruszony chleb i zalej go gorącą wodą, odstaw na kilka minut.

2. Obierz ogórki i pokrój w kawałki. Wrzuć do dużej miski, dodaj wszystkie składniki i odsączony chleb. Zblenduj na gładką masę.

3. Wstaw chłodnik do lodówki.

4. Podawaj udekorowany listkami mięty.

Meggyleves – węgierska słodka zupa owocowa – przepis

Wariantów tej zupy na lato jest tyle, ile domów na Węgrzech. Można dodawać do niej wino. Niezmiennym składnikiem są czereśnie lub wiśnie oraz śmietana. W podobny sposób można przygotować zupę z innych owoców, takich jak np. jagody, rabarbar, porzeczki, truskawki.

Stopień trudności: łatwy

Czas przygotowywania: 50 minut + czas potrzebny na schłodzenie zupy

Składniki:

0,5 kg dojrzałych, słodkich ciemnych czereśni,

łyżeczka cynamonu,

200 ml wytrawnego, czerwonego wina,

100 g cukru,

4 łyżeczki cukru waniliowego,

skórka otarta z połowy cytryny lub limonki,

250 g śmietany 18%,

1 żółtko,

1 łyżka mąki pszennej,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

1. Czereśnie opłucz, wydryluj i włóż do garnka. Dodaj sól, cukier, cukier waniliowy, cynamon, skórkę z cytryny. Zalej 1,5 l wody i gotuj na małym ogniu pod przykryciem około 20-30 minut.

2. W miseczce rozmieszaj żółtko z mąką i połową śmietany i 4 łyżkami wrzącej czereśniowej wody. Dokładnie wymieszaj i wlej do wywaru.

3. Resztę śmietany zmieszaj z winem i również dodaj do zupy.

4. Gotuj około 10 minut. Zupa powinna delikatnie bulgotać.

5. Odstaw zupę do ostygnięcia i włóż do lodówki.

6. Zupę czereśniową możesz zblendować lub nie.

Vichyssoise – francuska przecierana zupa z pora - przepis

Bardzo popularna we Francji zupa, którą można jeść zarówno na zimno, jak i na gorąco. Przygotowywana jest z sezonowych warzyw z dominacją pora. Najlepiej smakuje z groszkiem ptysiowym lub ugotowaną cieciorką.

Stopień trudności: łatwy

Czas przygotowywania: 20 minut + czas potrzebny na schłodzenie zupy

Składniki:

6 młodych małych porów,

2 łodygi selera naciowego,

garść świeżego szpinaku,

łyżka oliwy,

2 średniej wielkości ziemniaki,

2 litry bulionu warzywnego,

3 łyżki śmietany 12% lub jogurtu naturalnego,

sól i pieprz do smaku,

groszek ptysiowy lub cieciorka (z puszki lub ugotowana wcześniej).

Sposób przygotowania:

1. Pory i seler umyj i pokrój – w kawałki. W garnku rozgrzej oliwę i podsmaż warzywa. Zalej warzywnym bulionem.

2. Dodaj obrane i pokrojone ziemniaki, szpinak i przyprawy.

3. Gotuj pod przykryciem około 30 minut, aż ziemniaki będą miękkie.

4. Zblenduj zupę na gładką masę i ponownie zagotuj. Odstaw do ostudzenia i włóż do lodówki.

5. Podawaj na zimno z groszkiem ptysiowym lub cieciorką, dekorując kleksem śmietany lub jogurtu.