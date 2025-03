TVN Style wprowadza radykalne zmiany w swojej ramówce, rezygnując z programów prowadzonych przez uwielbiane prezenterki, w tym Marzenę Rogalską. Decyzja stacji zaskoczyła zarówno widzów, jak i same dziennikarki. Co więcej, to już trzecie show, które straciła Rogalska, a w którym pokładała ogromne nadzieje. Pojawił się oficjalny komunikat.

Reklama

Marzena Rogalska bez programu w TVN Style

TVN Style ogłosiło poważne zmiany w swojej ramówce, które obejmują zakończenie kilku popularnych programów. Wśród nich znalazł się format prowadzony przez Marzenę Rogalską "Małe światy według Marzeny Rogalskiej". Dziennikarka, znana z wieloletniego doświadczenia w mediach, była jedną z czołowych twarzy stacji. Warto przypomnieć, że do tej pory straciła jeszcze dwa inne formaty - "Miasto kobiet", które zniknęło z anteny w 2022 roku i "Rogalska show", które zdjęto z anteny w zeszłe wakacje.

Decyzja o zakończeniu jej programu zaskoczyła zarówno widzów, jak i zapewne samą prezenterkę. Rogalska od lat cieszyła się dużą popularnością wśród odbiorców TVN Style, a jej programy przyciągały wierne grono fanów. Warto jednak zaznaczyć, że prezenterka od dłuższego czasu stara się na dobre powrócić na ekrany. Odkąd w lutym 2021 roku zakończyła współpracę z TVP, jej telewizyjne występy nie należą raczej do regularnych. Fani pokładali więc ogromne nadzieje w jej nowych programach, z których ostatecznie stacja zrezygnowała.

Zobacz także: Na dwa miesiące przed Eurowizją TVP przekazała wieści. Steczkowska otrzyma wielkie wsparcie

Agata Młynarska i Anna Nowak-Ibisz tracą swoje formaty

Zmiany w TVN Style nie dotyczą jedynie Marzeny Rogalskiej. Stacja postanowiła również zakończyć emisję programów prowadzonych przez Agatę Młynarską oraz Annę Nowak-Ibisz. Obie dziennikarki były związane z TVN Style od dłuższego czasu, a ich formaty miały stałe miejsce w ramówce. Mowa o programach: "Konfrontacje Agaty" i "Nieczysta gra".

Informacja o zakończeniu programów prowadzonych przez Rogalską, Młynarską i Nowak-Ibisz wywołała liczne komentarze wśród widzów. Fani dziennikarek wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych, podkreślając, że były to jedne z najciekawszych pozycji w ofercie TVN Style. Biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery potwierdziło redakcji "Presserwisu":

TVN Style intensywnie pracuje nad nowymi propozycjami programowymi, które odpowiedzą na potrzeby naszych widzek. Szczegóły nowej oferty zdradzimy w odpowiednim czasie

Przyszłość dziennikarek po zdjęciu ich formatów z anteny

Pytanie, co dalej z Marzeną Rogalską, Agatą Młynarską i Anną Nowak-Ibisz, pozostaje otwarte. Wszystkie trzy dziennikarki mają ugruntowaną pozycję w mediach i z pewnością nie zabraknie im propozycji zawodowych.

Nie wiadomo jeszcze, czy któraś z nich zdecyduje się na współpracę z inną stacją telewizyjną, czy może postawi na rozwój w przestrzeni internetowej. Coraz więcej dziennikarzy i prezenterów wybiera drogę niezależnych projektów w mediach społecznościowych, prowadząc własne kanały na YouTube czy podcasty.

Marzena Rogalska nie mogła z tym nic zrobić, fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Reklama

Zobacz także: Tak dziś wygląda córka Katarzyny Figury. Koko ma już 22 lata i stawia pierwsze kroki w modelingu