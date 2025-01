Nowe odcinki "Sanatorium miłości", programu uwielbianego przez widzów Telewizji Polskiej nie pojawiły się w styczniu na antenie stacji. Fani programu byli niepocieszeni i nie chodzi o to, że emisja została przesunięta o kilka tygodni, ale zamiast "Sanatorium miłości" pojawił się nowy program "Żona dla Polaka". Po kilku pierwszych odcinkach nowego show TVP w sieci pojawiła się lawina spekulacji na temat dalszych losów "Sanatorium miłości". Czy program wróci jeszcze na antenę? Stacja zabrała głos i już wszystko jasne!

Internauci martwią się o "Sanatorium miłości". Co dalej z programem?

„Sanatorium miłości” to jeden z największych hitów Telewizji Polskiej, który z sezonu na sezon cieszy się coraz większą popularnością. W programie zostają przedstawione prawdziwe historie seniorów, które niejednokrotnie wzruszają widzów do łez i sprawiają, że format stał się fenomenem telewizyjnym. Seniorzy nie dają za wygraną i nawet po trudnych doświadczeniach nie poddają się, szukając miłości w randkowym show TVP. Udział w programie "Sanatorium miłości" dla niektórych uczestników stał się trampoliną do zmiany swojego życia, a czasem i stanu cywilnego.

W styczniu na antenie TVP zabrakło nowej edycji "Sanatorium miłości", a za to pojawił się program 'Żona dla Polaka". Czy to już zmiana na stałe? - martwią się fani. Teraz stacja zabrała głos i oficjalnie informuje, że "Sanatorium miłości" nie znika!

Czy Sanatorium Miłości zniknie z ekranu i zostanie zastąpione przez program 'Żona dla Polaka'❓ Otrzymujemy od Was takie pytania, dlatego spieszymy z wyjaśnieniem: absolutnie nie! czytamy na oficjalnym koncie programu na Instagramie.

Kiedy emisja nowego sezonu "Sanatorium miłości"?

To już pewne, że już niebawem zobaczymy nowy sezon "Sanatorium miłości". Program rusza już w marcu od razu po zakończeniu randkowego show "Żona dla Polaka":

'Sanatorium miłości' powróci z nowym sezonem już w marcu, po zakończeniu emisji 'Żony dla Polaka'. czytamy w oficjalnym komunikacie 'Sanatorium miłości' na Instagramie

Fani reagują na wieści na temat programu "Sanatorium miłości"

Widzowie programu "Sanatorium miłości" już zacierają ręce i czekają na nowy sezon programu. Niektórych internautów dziwi fakt, że program dość często jest przekładany i nie pojawia się zawsze w tym samym terminie, jak chociażby "Rolnik szuka żony", którego emisja jest na stałe wpisana w jesienną ramówkę i zawsze nowy sezon zaczyna się we wrześniu. W oczekiwaniu na nową edycję "Sanatorium" widzowie TVP mają okazję zapoznać się z kolejnym randkowym programem.

Czekam na Sanatorium miłości. Szkoda, że dopiero w marcu

No oczywista oczywistość że czekam na Sanatorium Miłości

I to się nazywa dobra wiadomość!!

