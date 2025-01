Tomasz Bajer, czyli niezapomniany "Laska" z kultowego filmu "Chłopaki nie płacz"ą, przeszedł w swoim życiu wiele zmian, które od lat interesują fanów. Choć jego rola była komediowym majstersztykiem, to dziś aktor skupia się na rodzinie, a niedawno w jego życiu wydarzyło się coś wyjątkowego – został ojcem córki.

Laska – postać, która przeszła do historii polskiego kina

Postać "Laski" z "Chłopaki nie płaczą" to bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów polskich komedii przełomu lat 90. i 2000. Charakterystyczne „laski” na nosie, nonszalancki styl życia i dialogi, które przeszły do języka potocznego, zapewniły mu miejsce w panteonie polskiej popkultury. Choć film "Chłopaki nie płaczą" zadebiutował ponad dwie dekady temu, Laska wciąż wywołuje uśmiech na twarzach widzów.

Jednak za filmową postacią kryje się aktor, który od dawna unika błysku fleszy. Jak się okazuje, życie Tomasza Bajera jest równie ciekawe, co jego filmowe wcielenie. Kilka dni temu media obiegła informacja, że Tomasz Bajer powitał na świecie córkę. Wiadomość o narodzinach dziecka szybko zdobyła uwagę fanów i mediów plotkarskich. Dla aktora ojcostwo to nowy etap w życiu, który – jak sam przyznał w jednym z wywiadów – jest dla niego niesamowitym doświadczeniem. Bajer wystąpił niedawno podczas śniadaniówki "Dzień dobry TVN" i zdradził, co się działo z nim przez lata i jak aktualnie wygląda jego życie. Bajer ma aktualnie swoją firmę, która zajmuje się naprawianiem wgnieceń w karoserii aut oraz szkoli ludzi z tego.

Aktor przez lata mieszkał poza granicami Polski, jednak niedawno wrócił do Polski, gdzie widzie szczęśliwe życie u boku najbliższych.

Ten wyjazd z Australii to jest takie wyjście ze skóry Piotrusia Pana, czyli takie przeobrażenie się, już powiedzmy, w odpowiedzialną dorosłą osobę - wyjawił Tomasz Bajer w rozmowie z DD TVN.

Ja kiedyś Tomka spotkałem w Australii, kiedy przyszedł na pokaz mojego filmu wraz z Polonią. I był dokładnie tą postacią, którą zapamiętałem z filmu. Nie zmienił się nic, mówił w ten sam sposób. Mówił, że chyba niedługo wróci do Polski. A zresztą nie wie, bo może nie wróci jednak. Jeszcze zobaczy. Cały czas był w roli - wspominał 'Laskę' podczas materiału Maciej Stuhr.

Kim jest żona "Laski"?

W życiu prywatnym Tomasza Bajera ważną rolę odgrywa jego żona Julia, z którą doczekał się dwóch córek. Jak wynika z relacji, kobieta z humorem podchodzi do roli męża, żartując nawet:

Poznaliśmy się 8 lat temu w knajpie, można tak powiedzieć, bo moja koleżanka wzięła mnie ze sobą na spotkanie. Powiedziała, że nie chce sama iść, więc weźmie mnie. Przyszłam tam i Tomek nie był rycerzem, ale zawalczył o moje względy, więc wyszło tak, że ja jestem laska Laski. I czasami też słyszałam takie komentarze, więc na początku przysłuchiwałam się, a później jakoś się przyzwyczaiłam - zdradziła żona Bajera.

Bunkrów nie ma, ale też jest super. Mam wspaniałą żonę, która dała mi dwie cudowne córki. Jedna ma trzy lata, druga kończy siedem tygodni. (...) Narodziny mojej pierwszej córki spowodowały, że te siwe włosy się pojawiły, bo jednak ten poziom odpowiedzialności zwiększył się ogromnie - zdradził Tomasz.

Jak rola "Laski" wpłynęła na życie Tomasza Bajera

Choć Tomasz Bajer znany jest przede wszystkim z roli Laski, sam aktor podkreśla, że nie zawsze było to łatwe. Kultowa postać przylgnęła do niego na lata, a widzowie często utożsamiali go z jego filmowym alter ego. Aktor jednak nie ma do tego żalu – wręcz przeciwnie, z uśmiechem wspomina pracę na planie.

Choć od premiery "Chłopaki nie płaczą" minęły lata, postać "Laski" wciąż cieszy się popularnością. Dzisiejsze pokolenie młodych ludzi odkrywa film na nowo, a kultowe cytaty zyskują drugie życie w internecie. Tomasz Bajer, jako ojciec, mąż i aktor, pokazuje, że można cieszyć się zarówno chwilami chwały, jak i spokojnym życiem rodzinnym. A jak sam twierdzi, teraz odgrywa, najważniejszą rolę swojego życia – rolę taty.

Gratulujemy Tomaszowi Bajerowi i jego rodzinie!

