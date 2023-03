Smutna wiadomość dla wszystkich fanów Marcina Rogacewicza! Jak podaje "Fakt" aktor odchodzi z serialu "Przyjaciółki"! Dlaczego? Ponoć Joanna Liszowska, która gra w produkcji jego żonę, nie dogaduje się z nim prywatnie i poprosiła produkcję o usunięcie jego wątku! Jaka jest prawda? Marcin Rogacewicz odchodzi z Przyjaciółek! Marcin Rogacewicz w "Przyjaciółkach" gra do samego początku. Jego postać Michała była bardzo lubiana przez widzów. Jednak jak donosi dziennik Joanna Liszowska, serialowa Patrycja, nie lubi się z Marcinem, dlatego nie chciała z nim grać! Czy rzeczywiście tak jest? Udało nam się skontaktować z produkcją, która tłumaczy, że scenariusz musi być zaskakujący: Jak co sezon znakomita scenarzystka Beata Pasek przygotowała dla fanów Przyjaciółek skondensowaną pigułką rozrywkową pełną emocji - uśmiechu, miłości, radości i łez wzruszenia. Zadbała też o napięcia dramatyczne. Dla przykładu przypomnijmy, że w 8. sezonie doszło do wypadku w pociągu, kiedy to przyjaciółki jechały do SPA pociąg zaczął gwałtownie hamować, a konsekwencje tego wypadku były bardzo dramatyczne dla Zuzy - po tym wypadku nie mogła zajść w ciążę - mówi nam osoba z produkcji. Żałujecie? Zobacz: Czy Małgorzata Socha znika z "Przyjaciółek"? Zapytaliśmy produkcji serialu! Marcin Rogacewicz odchodzi z Przyjaciółek. Ponoć Joanna Liszowska i Marcin Rogacewicz nie przepadają za sobą.