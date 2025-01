Dawid Ogrodnik i Mateusz Kościukiewicz to dwaj niezmiernie utalentowani aktorzy. Zagrali oni nawet ze sobą we wspólnej produkcji pt. "Magnezja". Co łączy, a co dzieli tych dwóch aktorów i czy podobieństwo, jakie zauważają fani, jest słuszne?

Co wiemy o Dawidzie Ogrodniku?

Dawid Ogrodnik jest jednym z najbardziej utalentowanych i cenionych aktorów polskiego kina oraz teatru. Urodzony 28 maja 1986 roku w Wągrowcu, jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Jego dorobek artystyczny wyróżnia się wieloma niezapomnianymi rolami, które przyniosły mu uznanie krytyków i publiczności, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Dawid Ogrodnik zasłynął ze wcielania się w postacie o niezwykłej głębi psychologicznej. Jego przełomową rolą był Rahim w filmie "Jesteś Bogiem" (2012), opowiadającym o legendarnym zespole hip-hopowym Paktofonika. Film zdobył ogromną popularność, a Ogrodnik – uznanie jako aktor młodego pokolenia. Rok później wcielił się w postać Mateusza w poruszającym dramacie "Chce się żyć", w reżyserii Macieja Pieprzycy. Historia młodego mężczyzny z porażeniem mózgowym zachwyciła widzów i przyniosła aktorowi liczne nagrody, w tym Orła za najlepszą rolę męską. Ogrodnik przygotowywał się do tej roli przez wiele miesięcy, analizując zachowania osób z niepełnosprawnością. W 2016 roku zagrał Tomasza Beksińskiego w biograficznym dramacie "Ostatnia rodzina", który przybliżał losy słynnego malarza Zdzisława Beksińskiego i jego rodziny. Jego kreacja była wyrazista, pełna emocji i skomplikowanych relacji rodzinnych.

Kolejnym wielkim sukcesem była rola Mietka Kosza w filmie "Ikar. Legenda Mietka Kosza" (2019). Niewidomy pianista jazzowy, którego losy zainspirowały Ogrodnika, wymagał od aktora nauki gry na fortepianie i dogłębnego zrozumienia życia artysty zmagającego się z samotnością. To tylko część filmów, w których zagrał Ogrodnik. Aktor regularnie występuje w Teatrze Rozmaitości (TR Warszawa), gdzie również tworzy zapadające w pamięć kreacje. Jego praca sceniczna jest równie intensywna jak filmowa, co potwierdza jego wszechstronny talent aktorski. Dawid Ogrodnik słynie z ogromnego zaangażowania w każdą rolę. Nie gra on samego siebie, lecz wręcz przeciwnie. Potrafi się wcielić w każdego i robi to z takim zaangażowaniem, że bardzo często po obejrzeniu danej produkcji trudno stwierdzić, że to właśnie sam Ogrodnik wcielił się w danego bohatera. Cechuje go szczególna dbałość o szczegóły i zdolność do wcielania się w postacie wymagające intensywnych przygotowań.

Aktor unika medialnego rozgłosu i rzadko ujawnia szczegóły swojego życia prywatnego. Wiadomo, że był w związku z aktorką Martą Nieradkiewicz, z którą ma córkę. Para konsekwentnie starała się chronić swoją prywatność przed mediami, koncentrując się na życiu rodzinnym i zawodowym. Aktualnie aktor jest w związku małżeńskim z psycholożką Paulina Bernatek- Ogrodnik.

Co wiemy o Mateuszu Kościukiewiczu?

Mateusz Kościukiewicz, podobnie jak Dawid Ogrodnik urodził się w 1986 roku. Aktor przyszedł na świat dokładnie 1 maja 1986 roku w Nowym Tomyślu. Jest ceniony polskim aktorem i scenarzystą. Swoją edukację aktorską rozpoczął w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, jednak studiów nie ukończył.

Kościukiewicz zadebiutował na dużym ekranie w 2009 roku w filmie "Wszystko, co kocham" w reżyserii Jacka Borcucha, gdzie wcielił się w rolę Jana "Janosza" Meli. Rok później zagrał w "Matce Teresie od kotów" Pawła Sali, za co otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach. W 2013 roku wystąpił w filmie "W imię..." Małgorzaty Szumowskiej, gdzie jego kreacja została doceniona na arenie międzynarodowej. W 2014 roku zagrał tytułową rolę we włoskim serialu "Francis" w reżyserii Liliany Cavani, wcielając się w postać świętego Franciszka z Asyżu. W 2018 roku wystąpił w filmie "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej, który zdobył Srebrnego Niedźwiedzia na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.

Prywatnie, Mateusz Kościukiewicz jest mężem reżyserki Małgorzaty Szumowskiej. Para poznała się podczas pracy nad filmem "Sponsoring" i mimo 13-letniej różnicy wieku, ich związek jest udany. W 2012 roku na świat przyszła ich córka, Alina. Rodzina mieszka w Warszawie, a oboje małżonkowie często współpracują przy różnych projektach filmowych. W 2014 roku Mateusz Kościukiewicz znalazł się w gronie dziesięciu najlepszych młodych aktorów Europy, otrzymując wyróżnienie European Shooting Stars podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Jego talent i wszechstronność aktorska podobnie jak u Dawida Ogrodnika sprawiają, że jest jednym z najbardziej obiecujących aktorów swojego pokolenia w Polsce.

Czy Dawid Ogrodnik i Mateusz Kościukiewicz są braćmi?

Czy Dawid Ogrodnik i Mateusz Kościukiewicz są braćmi? A może wiążą ich więzi krwi? Te pytania bardzo często pojawiają się w social mediach. Dawid Ogrodnik i Mateusz Kościukiewicz nie są braćmi ani nie są spokrewnieni. Są jednak często kojarzeni ze sobą ze względu na podobieństwo fizyczne oraz współpracę zawodową w polskim kinie.

Obaj są cenionymi aktorami, którzy występowali w uznanych polskich filmach i zdobyli wiele nagród za swoje role. Ich talent oraz charakterystyczne rysy twarzy sprawiają, że czasami są myleni. Łączy ich również to, że obaj wybierają wymagające, ambitne role i są znani z zaangażowania w pracę nad postaciami, które odgrywają.

Zarówno Dawid, jak i Mateusz w filmach, w których grają, poruszają tematy społeczne, psychologiczne i moralne, które wymagają dużej dojrzałości aktorskiej. Jak dotąd, ich współpraca bezpośrednia nie jest zbyt obszerna, ale obaj działali w podobnym czasie na planach filmów, które zdobywały popularność w kręgach artystycznych.

