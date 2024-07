Imbir pomaga na przeziębienia, poprawia apetyt, leczy dolegliwości żołądkowe. Jest też uznawany za afrodyzjak.

Imbir jest jedną z najbardziej aromatycznych przypraw. Jest bardzo popularny w Azji, jego sława rośnie także w Polsce. Ma szerokie zastosowanie w kuchni, zarówno w postaci zmielonego proszku, jak świeżego korzenia.

Imbir jest byliną o lekko gorzkim i piekącym smaku. Za jego smak odpowiedzialne są substancje obecne w olejku eterycznym imbiru: gingerol i zinferon. Imbir pomaga uporać się z brakiem apetytu, biegunką, bólami żołądka, mdłościami, leczy niestrawność i migrenę. Ma działanie rozgrzewające, może więc być doskonałym lekarstwem zwalczającym przeziębienie. Imbir poprawia także krążenie krwi, często jest więc stosowany jako afrodyzjak.

Drogocenne właściwości imbiru: na co pomaga?

leczy chorobę lokomocyjną;

wspomaga trawienie;

gingerol obecny w imbirze zmniejsza ryzyko pojawienia się zmian nowotworowych;

hamuje stany zapalne;

działa rozgrzewająco;

odświeża oddech;

pomaga w walce z cellulitem;

przeciwdziała zakrzepom krwi;

wspomaga pracę mózgu;

działa rozkurczająco (przynosi ulgę podczas miesiączki).

Imbir w kuchni: zastosowanie

Imbir ma szerokie zastosowanie w kuchni, staje się coraz bardziej popularną przyprawą w kuchni polskiej. Świeży imbir może być dodatkiem do kaczki i wieprzowiny, dzięki czemu wzbogaci ich smak. Sproszkowany imbir natomiast doskonale nadaje się jako dodatek do ciast. Przy przeziębieniu zaleca się dodanie świeżego imbiru do herbaty – imbir rozgrzeje i pomoże choremu szybciej wrócić do formy. Z imbiru można także utworzyć sok, który jest często spotykany w pubach, gdzie dodaje się go do piwa. Imbir nadaje piwu piernikowo-korzenny smak.

Przeciwwskazania spożywania imbiru

Imbir nie jest zalecany dla kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących. Osoby zmagające się z wrzodami żołądka bądź refluksem żołądkowym również nie powinny go stosować – jego ostry smak może podrażnić żołądek.