Dieta przy kamicy nerkowej jest zależna od tego, z czego są tworzą się kamienie nerkowe. W kamicy fosforanowej unika się żółtych serów i jaj, w szczawianowej – buraków i szpinaku. W kamicy moczanowej i cystynowej najważniejsze jest niejedzenie mięsa.

Kamica nerkowa jest chorobą, przy której niezbędna jest odpowiednia dieta lecznicza. Sposób żywienia chorych na kamicę zależy od tego, z jakich substancji składają się kamienie powstające w nerkach. Podstawowym zaleceniem dla każdego rodzaju rozpoznanej kamicy jest picie dużej ilości czystej wody – powyżej 2 litrów na dobę.

Czym jest kamica nerkowa?

Kamica nerkowa jest chorobą układu moczowego, która polega na tworzeniu się i gromadzeniu w jego obrębie kamieni nerkowych. Wyróżnia się cztery rodzaje kamicy, które powstają z różnych przyczyn. Pierwszą z nich jest kamica cystynowa, która jest chorobą wrodzoną. Pozostałe trzy typy choroby to kamica moczanowa, szczawianowo-wapniowa oraz fosforanowo-wapniowa, które są warunkowane błędami dietetycznymi.

Zasady żywienia przy kamicy nerkowej

Precyzyjne zalecenia żywieniowe do kamicy nerkowej są zależne od postaci choroby, czyli od tego, z czego są złożone kamienie nerkowe. Obowiązującą zasadą przy każdym rodzaju kamicy nerkowej jest dzienne wypijanie od 2,5 do 5 litrów płynów. Aby nie dopuścić do nadmiernego zagęszczenia moczu w nocy (sprzyja to wytrącaniu kamieni nerkowych), chory powinien wypić przynajmniej szklankę wody przed snem.

Dieta przy kamicy nerkowej moczanowej

Kamienie nerkowe w kamicy moczanowej składają się z kwasu moczowego. Z tego powodu w diecie osób cierpiących na ten rodzaj kamicy wyklucza się produkty zawierające dużą ilość puryn. Związki te w końcowych przemianach zostają bowiem przekształcone w kwas moczowy. Skutkuje to wzrostem jego ilości w organizmie. Dieta polega na niejedzeniu: mięsa, tłustych i wędzonych ryb (makrela, śledź, tuńczyk, karp), konserw, czekolady, kakao, grzybów. Ponadto należy unikać roślin strączkowych, takich jak bób, fasola, groch, warzyw bogatych w kwas szczawiowy (szczaw, szpinak, rabarbar). Podstawę diety stanowią makarony, kasze, ryż, mleko, sery twarogowe chude. Dozwolone są owoce, dżemy i miód.

Dieta przy kamicy nerkowej szczawianowo-wapniowej

Z diety przy kamicy szczawianowo-wapniowej należy bezwzględnie wykluczyć buraki, szczaw, szpinak, rośliny strączkowe oraz rabarbar. Nie powinno się również pić kakao, herbaty oraz kawy. Zalecane są natomiast soki owocowo-warzywne. Produktami, które powinny znaleźć się diecie osób z tym rodzajem kamicy są świeże owoce i warzywa, mięso, ryby oraz wyroby z pełnych ziaren zbóż (makaron pełnoziarnisty, ryż brązowy, kasze gruboziarniste np. gryczana). Mleko i produkty mleczne ze względu na dużą zawartość wapnia podlegają ograniczeniu. Nie wolno ich jednak całkowicie wykluczyć z diety, ponieważ wapń jest związkiem niezbędnym do usuwania szczawianów z ustroju.

Dieta przy kamicy nerkowej fosforanowo-wapniowej

Produktami zakazanymi w diecie przy kamicy fosforanowo-wapniowej są jaja, mleko, sery, rośliny strączkowe oraz mineralne wody alkaliczne. Wszystkie te produkty zawierają dużą ilość fosforanów, które sprzyjają tworzeniu się kamieni nerkowych. Chorzy powinni spożywać mięsa, ryby, produkty węglowodanowe – makaron, ryż, kasze, pieczywo. Zalecanym napojem są soki cytrusowe.

Dieta przy kamicy nerkowej cystynowej

Dieta w kamicy cystynowej polega na unikaniu produktów, które zawierają dużą ilość aminokwasów: cystyny lub metioniny. Zalicza się do nich przede wszystkim mięsa i mięsne przetwory. Z zalecanych artykułów spożywczych, które cechują się niską zawartością tych związków są mleko, produkty mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, twarogi etc.) oraz produkty roślinne (produkty zbożowe, warzywa, owoce).