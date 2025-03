Gdy była młoda, zezwoliła na komentowanie swojego życia prywatnego. Po niemal ćwierćwieczu od swojego debiutu w mediach, Doda nie żałuje swoich decyzji, ale mocno stawia granice. Jej zasady się zmieniły, jednak niedawno zrobiła wyjątek i w głośnym wywiadzie wypowiedziała się niemalże na temat każdego ze swoich medialnych eks. Jednak nie chce już wracać do tematu.

Kiedy zdecydowała się na format "Naga prawda czy naga Doda", wiedziała, czym to się skończy. Media rozpisywały się o tym, że Doda nazwała Majdana "clownem", czy nie zostawiła suchej nitki na swoim ostatnim byłym. Całe zainteresowanie, które wywołała kontrowersyjnym wywiadem miało na celu zbiórkę pieniędzy na Fundację Twarze Depresji i ich program pomocy dla dzieci i młodzieży.

Po wywiadzie wciąż otrzymuje pytania, czy wywiad był sugestią, że ponownie ma zamiar wypowiadać się na temat swojej prywaty. Doda skwitowała krótko: