Małgorzata Rozenek wychwala program "Rodzina 500 plus". "To pewnego rodzaju zwrot pieniędzy"

Małgorzata Rozenek-Majdan udzieliła wyjątkowego wywiadu w tygodniku "Wprost", w którym poruszyła najważniejsze tematy społeczne, dotyczące m.in. aborcji, in-vitro, feminizmu, wierze w Boga i programu 500 plus! Czy pobiera pomoc socjalną od rządu? Zobaczcie, co zdradziła! Zobacz: Kto otrzyma 500 zł na dziecko? Małgorzata Rozenek-Majdan: Czy pobiera 500+? Małgorzata Rozenek-Majdan zabrała głos w sprawie in-vitro. Gwiazda TVN była jedną z pierwszych, która powiedziała głośnie o tym, że urodziła właśnie dzięki tej metodzie. Była wściekła, kiedy jeden z księży powiedział, że dzieci z in vitro rodzą się bruzdą na twarzy: Mówiłam o swoim problemie jawnie. Cała rodzina, rodzice mnie wspierali. To nigdy nie było tematem tabu. Dziwiłam się, kiedy spotykałam kobiety, dla których przyznanie się było tematem tabu. [...] Jestem wku**iona. Tym bardziej, że autorem tych słów był ksiądz Franciszek Longchamps de Berier, którego przez lata wielbiłam i szanowałam. Gdy usłyszałam jego wypowiedź o in vitro, oniemiałam. Zatkało mnie. Mam nadzieję, że takie uprzedzenia są wynikiem niewiedzy. No bo jak wytłumaczyć powtarzane bzdury o wylewaniu zarodków albo wywożeniu i sprzedawaniu zarodków do Niemiec? - mówi we "Wprost". Gwiazda zdradziła również czy pobiera pieniądze z programu 500 plus i co o nim sądzi. Jest przecież mamą dwóch synów: Program 500 plus uważam za sukces. Państwo ma obowiązek pomagać obywatelom , bo po to zostało stworzone. Nie pobieram, choć przyznaję, że robię błąd . Może powinnam pobierać i oddawać na przykład na cele charytatywne. Muszę się nad tym zastanowić - powiedziała gwiazda w rozmowie z "Wprost". Jak sądzicie? Robi błąd czy nie? Zobacz także: "Nie mogłam się powstrzymać" Rozenek złapała Mołek za ciążowy brzuszek. Powinna? WIDEO ...