Lista artystów, którzy chcą reprezentować Polskę na Eurowizji 2024, jest naprawdę imponująca. Choć faworytką większości fanów konkursu jest Justyna Steczkowska, to diwa ma poważną konkurencję. Swój utwór "Znak" do wewnętrznych preselekcji zgłosił również Maciej Musiałowski! Aktor i wokalista może liczyć na wsparcie swoich znanych przyjaciół, m.in. Julii Wieniawy. Zobaczcie!

Reklama

Maciej Musiałowski powalczy o Eurowizję 2024!

Do 2 lutego 2024 roku polscy artyści mogli zgłaszać swoje utwory do wewnętrznych preselekcji na Eurowizję. Wyboru tego najlepszego dokona specjalna komisja, której skład poznamy dopiero po ogłoszeniu wyników - wówczas dowiemy się, kto z Polski będzie nas reprezentował. Wśród chętnych gwiazd są m.in. Justyna Steczkowska, Natasza Urbańska, Luna, Marcina Maciejczak czy Krystyna Prońko. Do tego grona w ostatniej chwili dołączył Maciej Musiałowski:

Zgłosiłem się do konkursu Eurowizji! Zawsze marzyłem o reprezentowaniu Polski w jakiejś dziedzinie. Przez ostatnie dziesięć dni, w przypływie spontanicznej decyzyjności, skończyłem bardzo ważny dla mnie utwór. głosić należało się do godziny 22:00 w piątek. Dokumenty wysłaliśmy o 21:42. 22 lutego premiera moje singla “Daj mi jakiś znak”. Będziecie ze mną? napisał Musiałowski na swoim Instagramie

Choć premiera utworu wkrótce, przyjaciele Macieja mieli już okazję go posłuchać. Swój zachwyt wyraziła m.in. Julia Wieniawa!

Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski od lat się przyjaźnią, ale mieli okazję nie raz ze sobą współpracować, a nawet nagrać wspólny singiel, który został hitem. Co Julka sądzi o najnowszej piosence Macieja?

Zobacz także

Nie ma lepszej polskiej reprezentacji na Eurowizję niż Maciej Musiałowski. Dzięki niemu wyróżnimy się na tle innych krajów niezwykłą wrażliwością i muzyczną szlachetnością. Maciej jest jedyny w swoim rodzaju. Jego się po prostu nie da podrobić. Jestem przekonana, że dzięki jego piosence będziemy mogli zajść daleko, a nawet wygrać tegoroczny konkurs mówi Julia Wieniawa

Piotr Matusewicz/East News

Maciej Musiałowski może liczyć również na wsparcie Anji Rubik czy Agaty Kuleszy:

Maciek jest absolutnie unikalny, ma ogromny talent wokalny oraz niesamowitą charyzmę, jest autentyczny i jestem przekonana, że jest w stanie zachwycić międzynarodową publiczność mówi modelka

To zachwycające, że ten chłopak z taką pasją goni za swoimi marzeniami! Wielki marzyciel z wielkim talentem. On świeci! Pokazuje, że niemożliwe jest możliwe dodaje aktorka

Czekacie na singiel Macieja? To on powinien nas reprezentować na Eurowizji?

Reklama

Zobacz także: Eurowizja 2024 bez Steczkowskiej? Doda się wygadała. "Nie chcą jej puścić"