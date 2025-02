Agnieszka Kaczorowska jest po hucznym rozstaniu z mężem i na ten moment nie wiadomo, czy spotyka się z kimś na stałe. Jednak w tym romantycznym dniu, jakim jest 14.02, postanowiła napisać kilka słów od siebie. Mówi o miłości i to w dużej ilości...

Agnieszka Kaczorowska prawi o miłości

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się w październiku 2024 roku. Obecnie przygotowują się do rozwodu, jednak formalnie nadal pozostają małżeństwem. Para ma dwie córki: Emilię i Gabrielę. Po rozstaniu zdecydowali się na opiekę naprzemienną nad dziećmi. Co więcej, Agnieszka Kaczorowska wróciła do używania swojego panieńskiego nazwiska.

Oficjalnie, Agnieszka Kaczorowska pozostaje singielką, choć jakiś czas temu przyłapano ją na spacerze z Marcinem Rogacewiczem, który, jak się później okazało, rozstał się z żoną. Teraz Agnieszka Kaczorowska dodała nowy wpis na swój Instagram, a to wszystko z okazji święta zakochanych:

Miłości, miłości i jeszcze raz miłości Wam życzę ! W każdej odsłonie. W każdej ilości. Niech Wasze serca przepełni miłość !

Reakcja fanów na najnowszy wpis Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska w ostatnim czasie mierzy się z niemałym hejtem, jednak ma w swoim życiu gro fanów, którzy od lat ją wspierają. Tym bardziej teraz, gdy Kaczorowska przechodzi cięższy czas w życiu. Po pierwsze jej rozstanie z Maciejem Pelą odbiło się szerokim echem, a po drugie jest wciągnięta w centrum afery "liścikowej", którą rozpoczęła Marianna Schreiber. Teraz nie mogło być inaczej i fani Agnieszki postanowili okazać dużo miłości i serdeczności w komentarzach.

Dużo miłości życzę

Najważniejsza jest miłość do siebie, wtedy przyciągniemy wszystko co najlepsze.

Piękna kobieta ,subtelna i inteligentna

Agnieszka Kaczorowska jest singielką?

Obecnie Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela są w trakcie przygotowań do rozwodu. Oboje podkreślają chęć zachowania prywatności w tej kwestii i skupienia się na dobru swoich córek. Rozstanie pary było szeroko komentowane w mediach, a obie strony zdecydowały się na publiczne przedstawienie swoich perspektyw, co pozwoliło fanom lepiej zrozumieć ich decyzje i uczucia związane z zakończeniem małżeństwa.

Po rozstaniu Agnieszka była widywana z różnymi mężczyznami, między innymi z Marcinem Rogacewiczem, jednak nie potwierdziła oficjalnie żadnego nowego związku. Dodatkowo, za sprawą Marianny Schreiber fani spekulują czy Kaczorowska nie była w bliższej relacji z osobą z produkcji "Królowej Przetrwania". W wielu wywiadach tancerka unika odpowiedzi na pytania dotyczące jej życia uczuciowego, podkreślając, że nie chce dzielić się szczegółami ze swojej prywatności.

Na ten moment nie ma oficjalnych informacji na temat jej obecnego statusu związku.

