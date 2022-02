Poruszający wpis Adriany Kalskiej: "Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami"

Od początku 2022 roku na profilu Adriany Kalskiej pojawiło się wiele smutnych treści. Informacja o rozstaniu aktorki z Mikołajem Roznerkim była dużym zaskoczeniem dla fanów. Doniesienia o zakończeniu związku grających w serialu "M jak miłość" artystów, wpłynęły do mediów w połowie stycznia br. Później w sieci pojawiały się sygnały, mówiące o tym, że Adriana Kalska bardzo przeżywa ten trudny okres. Niedawno aktorka opublikowała na swoim profilu kilka wiadomości o depresji.

Adriana Kalska przypomina o Międzynarodowym Dniu Walki z Depresją: "Nie jesteś sama"

Podobnie jak wielu innych artystów Adriana Kalska poruszyła powszechny problem przy okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją, który obchodziliśmy we wtorek 23 lutego. Warto przypomnieć, że mówimy o chorobie, z którą może zmagać się każdy - prezes banku, sprzedawca czy też aktor. Adriana Kalska opublikowała na Instagramie cytat japońskiego pisarza Harukiego Murakamiego, który nawiązuje do jednego z najczęściej występujących schorzeń na świecie.

Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca, jak śnieg podczas bezwietrznej nocy - czytamy na profilu.

Niestety, w ostatnim czasie na Instagramie aktorki możemy znaleźć wiele smutnych treści. Adriana Kalska podzieliła się wymownym wpisem w walentynki. Fani zaczęli podejrzewać, że artystka była sama 14 lutego. Internauci mocno skrytykowali zdjęcie z planu "M jak miłość", które pojawiło się w mediach tego samego dnia. Produkcja opublikowała fotografię z Adrianą Kalską i Mikołajem Roznerskim w gorących objęciach.

W Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją podobne relacje pojawiły się także na InstaStories takich gwiazd jak Anna Lewandowska, Olga Kalicka i Martyna Wojciechowska. Znane twarze polskiego show-biznesu zaapelowały do fanów, by nie ignorowali niepokojących sygnałów i nie bali się otwarcie mówić o swoich problemach, ponieważ mogą one dotknąć każdego. Należy pamiętać, że nieleczona depresja może doprowadzić do śmierci.