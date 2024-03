Były rzecznik Pałacu Buckingham nie szczędzi gorzkich słów, opisując to, co dzieje się wokół księżnej Kate. Jej poruszające oświadczenie, które ostatnio opublikowała i publiczne przyznanie się do tego, że walczy z rakiem, miały położyć kres spekulacjom na temat jej nieobecności w przestrzeni publicznej. Niestety stało się inaczej, a szokujące plotki dotyczą nawet oświadczenia żony przyszłego następcy tronu. Padły mocne słowa!

Doradca Pałacu w mocnych słowach opisuje sytuację księżnej Kate

Księżna Kate po długiej nieobecności, która trwała aż od grudnia 2023 zabrała głos i poinformowała publicznie, że zmaga się z rakiem. Operacja, którą przeszła zakończyła się sukcesem, ale dalsze badania wykazały, że to nie koniec walki z chorobą i konieczna okazała się chemioterapia zapobiegawcza. Księżna Kate jest dopiero na początku tej drogi i w poruszającym nagraniu poprosiła o uszanowanie jej prywatności w tym trudnym dla niej czasie. Niestety szybko okazało się, że oświadczenie nie tylko nie zakończyło fali spekulacji, ale pojawiły się też nowe. Były doradca pałacowy stwierdził w rozmowie z BBC, że szaleństwo teorii spiskowych krążące wokół księżnej Walii jest „najgorsze, jakie kiedykolwiek widział”.

Paddy Harverson, był wcześniej oficjalnym rzecznikiem króla Karola i księcia Williama, a teraz nie ukrywa, że rodzina królewska jest w naprawdę trudnym położeniu, a wszystko za sprawą mediów społecznościowych i szokujących teorii spiskowych, jakie się tam pojawiają. Harverson mówi wprost: „to coś w rodzaju ciągłej pętli zagłady” na temat dziwacznych wpisów dotyczących wyznania Kate, które z całą pewności bardzo dużo ją kosztowało. Okazuje się, że niektórzy twierdzą, że postać Kate została wygenerowana przez sztuczną inteligencję, inni sugerują wykorzystanie do nagrania sobowtórki księżnej.

Matt Crossick/Press Association/East News

Co zaskakujące, osoby forsujące teorie spiskowe starają się je tłumaczyć i twierdzą, że pasiasty sweter Kate odbija się w ławce, na której siedzi, a jej pierścionek zaręczynowy na nagraniu miał na chwilę zniknąć. To nie wszystko, bo pojawiają się też głosy, że sweter, który ma na sobie księżna znajduje się w jej szafie od lat i zdjęcia sprzed siedmiu lat miały posłużyć jako szablon do nagrania z oświadczeniem na temat choroby.

Fani księżnej Kate i rodziny królewskiej są już zmęczeni tymi spekulacjami i piszą wprost, że żona Williama najprawdopodobniej czuje się podobnie. Internauci apelują, ale wstrzymać z teoriami spiskowymi, bo to właśnie one zmusiły Kate, aby publicznie zabrała głos w sprawie choroby: BBC Studios / Avalon/Photoshot/East News

Ludzie powinni być przerażeni tymi, którzy mieli te wszystkie teorie spiskowe... powinni się wstydzić atakując tą cudowną panią. Nie musiała tego robić, ale bez wątpienia czuła, że musi

Ona jest człowiekiem, mama, żona, córka, siostra, a potem osoba publiczna. Proszę ludzie pozwólcie jej być .. daj jej taką samą przestrzeń i prywatność, na jaką każdy zasługuje.

Szkoda, że teorie spiskowe zmusiły ją do zrobienia tego filmu.

East News