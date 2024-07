Charakterystyczne objawy kamicy nerkowej pojawiają się nagle, zwykle po dużym wysiłku fizycznym, długim przebywaniu w jednej pozycji lub po spożyciu większej ilości alkoholu. Pierwsze symptomy choroby można jednak zaobserwować dużo wcześniej. Żeby ustrzec się przed atakiem kolki nerkowej, trzeba często przeprowadzać kontrolne badania USG.

Kamienie w nerkach: kiedy udać się do nefrologa?

Kamienie w nerkach najczęściej wykrywa się przez przypadek – podczas rutynowej kontroli lekarskiej lub w trakcie badania USG wykonywanego przy diagnozowaniu innej choroby. Krystalizacja związków obecnych w moczu może zachodzić latami i nie dawać żadnych objawów. W tym czasie kamień staje się coraz większy i zaczyna wypełniać miedniczkę oraz kielichy nerki. Wówczas pojawia się tzw. „tępy” ból pleców, który bierze się często za objaw problemów z kręgosłupem. W końcu kamień zaczyna się przemieszczać przez moczowód do pęcherza. Towarzyszą temu częste parcie na mocz, pieczenie podczas jego oddawania, a po wypróżnieniu – nieprzemijające uczucie pełnego pęcherza. Z takimi objawami trzeba się udać do nefrologa, który po badaniu ultrasonograficznym stwierdzi, czy przyczyną dolegliwości jest kamień nerkowy, a w razie potwierdzenia diagnozy, wyda zalecenia co do dalszego postępowania. Leczenie najczęściej odbywa się domowymi metodami, wspomaganymi przyjmowaniem leków przeciwbólowych i rozkurczowych.

Atak kolki nerkowej

Kiedy pojawia się kolka nerkowa, czyli charakterystyczny dla kamicy silny ból w okolicy lędźwiowej, można już mówić o ostrym przebiegu choroby. Wówczas kamień jest tak duży, że uciska ściany moczowodów lub jest zablokowany w przewodzie moczowym, przez co uniemożliwia krążenie moczu z nerek do pęcherza. Może to doprowadzić do ostrej niewydolności nerek. Ból jest tak silny, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie – wymaga przyjmowania silnych leków przeciwbólowych póki kamień nie dotrze do pęcherza, co może trwać od kilku godzin do kilku dni (w zależności od wielkości kamienia). Ból promieniuje z lędźwi do podbrzusza i do spojenia łonowego, a czasem do wewnętrznej strony uda (ma zmienne nasilenie). Wraz z nim mogą pojawić się krwiomocz lub bezmocz, omdlenia, nudności, wymioty, gorączka i dreszcze. Jeśli kolka nerkowa trwa wiele dni, istnieje duże prawdopodobieństwo, że kamień utknął w moczowodzie i potrzebna będzie interwencja chirurgiczna.