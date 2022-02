Przemek Kossakowski wydaje książkę. Czy napisał o rozstaniu z Martyną Wojciechowską? "Tego rodzaju przeżycia..."

W lipcu 2021 roku media obiegła szokująca wiadomość: Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski rozstali się. Fani pary długo nie mogli uwierzyć, że ich miłość nie przetrwała próby czasu. Co więcej, liczyli, że podróżnicy jeszcze dojdą do porozumienia i uda im się ocalić małżeństwo. Okazało się jednak, że Martyna i Przemek rozstali się już trzy miesiące po ślubie, ale tę informację starali się jak najdłużej trzymać w tajemnicy. Choć od tego faktu minął rok, wciąż nie wiadomo, czy Wojciechowska i Kossakowski są już po rozwodzie. Jak czytamy w "Party", nowe światło na tę sprawę może rzucić biografia Przemka, która ukaże się prawdopodobnie już w wakacje. Czy ujawni w niej kulisy rozstania z Martyną Wojciechowską?

Rozstanie Przemka Kossakowskiego i Martyny Wojciechowskiej

Kiedy informacja o rozstaniu gwiazd TVN wyszła na jaw, zarówno Wojciechowska, jak i Kossakowski nie chcieli jej komentować. Fani jednak nie dawali za wygraną i w social mediach pytali ich wprost, co się stało. Dziennikarze prześcigali się w domysłach, co się faktycznie stało, że idealne z pozoru małżeństwo rozpadło się po zaledwie trzech miesiącach. Jako pierwsza głos w sprawie zabrała Martyna Wojciechowska, która na Instagramie opublikowała wymowny wpis. Dziennikarka przyznała też, że to Kossakowski wyprowadził się z ich wspólnego mieszkania i od tamtej pory nie mają kontaktu. Prowadząca program "Kobieta na krańcu świata" nie ukrywała, że decyzja męża była dla niej szokiem:

"Po trzech latach związku i trzech miesiącach od ślubu, z dnia na dzień nastąpił koniec mojego małżeństwa. Ta nagła zmiana była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo odpowiedzialność, zobowiązanie i dane słowo są i zawsze będą dla mnie wartościami nadrzędnymi. Moja decyzja o ślubie była głęboko przemyślana i traktowałam ją bardzo poważnie", napisała Wojciechowska.

Po tym wyznaniu na Przemysława Kossakowskiego wylała się fala hejtu. Rozczarowali jego postawą internauci nie szczędzili mu słów krytyki. Mimo to dziennikarz starał się nie reagować na zaczepki w komentarzach i nie komentował przykrych słów, jakie czytał pod swoim adresem. Kilka tygodni później dziennikarz przyznał, że jedynym wyjściem z sytuacji było odcięcie się od show-biznesu. Kossakowski zniknął z mediów społecznościowych i zaszył się na ukochanym Podlasiu, by przeczekać medialną burzę. Z czasem jednak postanowił przedstawić swoje stanowisko na temat rozstania z Martyna Wojciechowską. Zrobił to jednak z wielką klasą:

"Ważne i bolesne decyzję nie są podejmowane z dnia na dzień. To zawsze trudny i skomplikowany proces. Nie zawsze go widzimy, a czasami pochłonięci własną wizją świata, widzieć nie chcemy", stwierdził.

Zarówno Wojciechowska, jak i Kossakowski robili wszystko, by wyciszyć sprawę swojego rozstania w mediach. Martyna Wojciechowska najpierw wyjechała na dłuższy urlop. Potem skupiła się na pracy i na tym, by rozpocząć nowy rozdział życia już tylko z córką Marysią. Podróżniczka przyznała, że pogodziła się z rozstaniem, zmieniła mieszkanie, w którym mieszkała z Przemkiem Kossakowskim na nowe i odcięła się od tego rozdziału. Kosakowski również wybrał się w samotną podróż. Zaznaczył, że o skali emocji i dyskusjach, jakie toczyły się w komentarzach na różnych portalach, dowiadywał się od znajomych. Samo bowiem odciął się od internetu, co dobrze wpłynęło na jego psychikę.

Przemek Kossakowski zdradzi kulisy rozstania z Wojciechowską?

13 lutego stacja TTV wyemitowała pierwszy odcinek programu "Projekt Cupid". Bohaterowie nowego show, czyli grupa osób w spektrum autyzmu, z Zespołem Downa i Syndromem Tourette'a przy pomocy ekspertów poszukują miłości! Grono wyjątkowych uczestników wspiera duet prowadzących: Przemysław Kossakowski i Basia Kurdej-Szatan, którą dziennikarz rekomendował na to stanowisko. Program ma szansę stać się hitem takim jak "Down the Road". Czy podobnie będzie z biografią Kossakowskiego?Kossakowski z rozmowie z "Party" wyznał, że długo dojrzewał do tego, by opisać swoje życie i podzielić się osobistymi przemyśleniami ze swoimi fanami. Ostatnie kilka miesięcy poświęcił na napisanie książki. Czy rozprawi się w niej z przeszłością?

– Jestem celebrytą, potrafię pisać tylko o sobie – śmieje się Przemek Kossakowski. – Mam nadzieję, że ukaże się jeszcze przed wakacjami – mówi „Party” dziennikarz.

Przemek zdradził przy okazji, czy zdradzi w niej przyczyny rozstania z Martyną Wojciechowską. Czy fani pary mogą liczyć na pikantne szczegóły, które rzucą nowe fakty na temat rozstania podróżniczej pary?

– Opisuję historie, które mi się zdarzyły. Zdecydowana większość z nich miała miejsce przed telewizją. To moje doświadczenia z bycia bezrobotnym czy wspomnienia z pracy w rolnictwie we Francji. Pisałem i się śmiałem. To było oczyszczające – wyjaśnił Kossakowski.

Temat jego rozstania z dziennikarką być może pojawi się w programie „Projekt Cupid”. Powód? Podczas nagrywania zdjęć uczestnicy show otwarcie go o to pytali.

– Liczę, że to będzie wycięte, bo te pytania wprowadziły mnie w bardzo duże zakłopotanie – zdradził Przemek.

Czy jego małżeństwo z Martyną zostało już formalnie zakończone? Dziennikarz nie chciał odpowiedzieć. Dodał tylko:

– Tego rodzaju przeżycia zawsze są doświadczeniami ciężkimi.

