Domowe leczenie kamicy nerkowej jest skuteczne tylko przy niewielkich kamieniach. Rozbicie skrystalizowanych złogów i zatrzymanie dalszego procesu krystalizacji ma na celu ułatwienie wydostania się kamieni nerkowych przez drogi moczowe. Ich wędrówka jest niezwykle bolesna, dlatego takie leczenie nie zastąpi farmakologii.

Woda czy piwo – co jest lepsze na kamicę nerkową?

Podstawową praktyką w leczeniu kamicy nerkowej jest picie dużej ilości płynów, które wzmagają diurezę i dzięki temu zmniejszają gęstość moczu. Im mniej gęsty jest mocz, tym mniejsze ryzyko, że kolejne zawarte w nim składniki mineralne będą osadzać się na kamieniach nerkowych i zwiększać ich rozmiar.

Najlepiej pić niskozmineralizowaną, filtrowaną wodę o obojętnym pH. Powinna ona stanowić co najmniej połowę płynów przyjmowanych w ciągu dnia. Optymalną ilość uzyskamy wypijając szklankę takiej wody co godzinę. Można wzbogacać jej smak cytrynianami (np. sokiem z cytryny), które rozbijają kamienie nerkowe. Wyjątkiem jest sok z grejpfruta, który – choć należy do cytrynianów – zwiększa ryzyko wystąpienia kamicy i zaostrza jej przebieg.

Szeroko znana jest teoria, że z kamicą nerkową pomaga się uporać piwo – jeden z najsilniejszych diuretyków. Leczenie piwem nie jest jednak dobrą praktyką, bo może prowadzić do marskości wątroby, zapalenia trzustki, otyłości, a także do uzależnienia alkoholowego. Przy tym jego skuteczność wcale nie jest większa niż skuteczność wody – żaden z tych płynów nie rozbija kamieni, lecz jedynie zapobiega ich powiększaniu się.

Zioła na kamicę nerkową

Oprócz wody na kamicę nerkową warto pić napary ziołowe. Ziół, które oczyszczają nerki i drogi moczowe jest bardzo wiele, ale nie jest obojętne które z nich wybierzemy. Każde działają na inny rodzaj kamieni. Najczęstsze kamienie szczawianowe i wapniowe można rozbić mieszanką 50 g: mniszka lekarskiego, rumianku, skrzypu, rdestu ptasiego i kłącza perzu. Na kamienie moczanowe działa napar z 50 g ziela nawłoci i liścia mącznicy zmieszanych z 30 g liścia brzozy i ziela glistnika. Natomiast na kamienie cystynowe warto wybrać mieszankę: kłącza perzu, liścia borówki brusznicy, rumianku szlachetnego i korzenia lukrecji (wszystkiego po 50 g). Każdą z tych mieszanek ziołowych trzeba zagotować w wodzie (1 łyżka stołowa ziół na 1 litr wody) pod przykryciem przez 3-5 min, odcedzić i pić 3 razy dziennie, najlepiej 15-30 min po posiłku.

Suplementy diety – co brać na kamicę nerkową?

Przy kamicy nerkowej bardzo ważna jest suplementacja diety, zwłaszcza magnezem, który zmniejsza krystalizację składników mineralnych w nerkach aż o 90%. Magnez to inhibitor krystalizacji, tak jak cynk, fluorki i wapń, ale jest on najbezpieczniejszy spośród tych minerałów, bo powstający z niego szczawian magnezu nie odkłada się w postaci kamieni. Tak samo ważna jak magnez jest witamina A, która odpowiada za dobry stan wyściółki dróg moczowych i zapobiega odkładaniu się w nerkach złogów soli. Suplementacja witaminy A nie może jednak przebiegać bez kontroli lekarza, bo przekroczenie dozwolonej dziennej dawki działa na organizm toksycznie. Zamiast kupować gotowe preparaty można też zwiększyć w diecie udział marchwi, brokułów, dyni i moreli.