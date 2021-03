Modna, piękna i jedyna w swoim rodzaju... Ta biżuteria to najlepszy prezent dla wyjątkowej kobiety! 

Dziękuję powiedziane mamie, Kocham Cię wyznane kobiecie bliskiej sercu, talizman na szczęście podarowany przyjaciółce. Dzień Kobiet to wyjątkowe święto, które zasługuje na specjalną oprawę. To najlepszy moment, by pokazać, ile ktoś znaczy w naszym w życiu. Prawda jest taka, że świat bez bliskich osób byłby smutny i nudny. Dlatego w Dzień Kobiet warto podarować prezent pełen pięknych emocji, który będzie zawsze przypominał o tobie!

Spektakularny projekt

Mat.prasowe

Kolczyki Cocktail od Lilou są oryginalne i designerskie. Składają się z czterech złączonych kul. Zostały wykonane ze stali szlachetnej pokrytej 18-karatowym złotem. Będą idealne zarówno do casualowej, jak i wieczornej stylizacji. Nadadzą wyrafinowania najprostszym jeansom oraz będą kropką nad „i” w modowym look’u. Jeśli chcesz sprawić, by bliska twemu serca osoba czuła się każdego dnia wyjątkowo, podaruj jej te kolczyki! Kobieta, która będzie je nosić, zawsze będzie wyglądać jak królowa – zarówno w biurze, na zakupach, jak i na przyjęciu u znajomych.

Kolekcjonuj piękne chwile

Mat.prasowe

Czy obrączka jest zarezerwowana tylko dla małżonków? Oczywiście, że nie! Obrączka jest jednym z najpopularniejszych i najważniejszych symboli uczuć - lojalności, zaufania i wsparcia. Dlatego doskonale nadaje się na prezent dla mamy czy przyjaciółki. To właśnie one są z nami, gdy niektóre związki się kończą czy przechodzimy trudne chwile. To z nimi również dzielimy najpiękniejsze wspomnienia z wakacji, ukończenia szkoły czy uniwersytetu. Warto im za to podziękować i pokazać, jak dużo dla nas znaczą. Świetnym prezentem będą obrączki od Lilou - na każdej można wykonać osobisty grawerunek i zapisać wasze ulubione miejsce czy ważną datę. Taką biżuterię można nosić niczym amulet: pojedynczo lub po kilka naraz.

Kompozycja pełna uczuć

Mat.prasowe

W twoim życiu jest wyjątkowa kobieta, która zasługuje na wszystko, co najlepsze? Podaruj jej bransoletkę z zielonym kwarcem od Lilou! Kwarc zwany jest kamieniem uczuć. Ten w zielonym kolorze sprzyja rozpoczynaniu nowych, pozytywnych etapów życia. Wspiera twórcze myślenie, dodaje pewności siebie w realizacji nowych przedsięwzięć czy podejmowaniu decyzji. Taka bransoletka przyniesie jej szczęście, doda energii i wywoła uśmiech. Będzie jej amuletem! Co więcej, na medaliku możesz wygrawerować napis, ważną datę lub symbol np. serce. Personalizowana biżuteria w niepowtarzalny sposób wyrazi wszystko, co chcesz jej powiedzieć. Taki prezent zostanie zapamiętany na zawsze.

Możemy wam zagwarantować jedną rzecz - biżuterię Lilou uwielbiają wszystkie kobiety! Redaktorki Party.pl również :).

Jeszcze więcej pięknej biżuterii i pomysłów na prezent z okazji Dnia Kobiet znajdziesz w sklepie internetowym Lilou oraz stacjonarnych butikach.

Materiał powstał z udziałem marki Lilou