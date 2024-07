Zaledwie kilka dni po swoich pierwszych urodzinach, synek Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka przegrał walkę z nowotworem. Po długiej nieobecności w mediach, pogrążona w żałobie modelka powoli wraca do codzienności, publikując w sieci zapowiedzi kolejnych projektów zawodowych. W miniony wtorek, 22 listopada, gwiazda pojawiła się na pokazie mody Dawida Wolińskiego. Teraz tłumaczy się, dlaczego na nowo zaczęła brylować na ściankach.

Niespełna cztery miesiące temu zmarł Oliwier Rzeźniczak, synek Jakuba Rzeźniczaka i Magdy Stępień. Chłopiec przez pół roku walczył z rzadkim nowotworem wątroby, niestety, pomimo polepszających się rokowań, stan dziecka nagle się pogorszył, a Oliwier zmarł. Ostatnio Magdalena Stępień opowiedziała o ostatnich chwilach synka. Po występie w "Dzień Dobry TVN" modelka coraz śmielej dzieli się w sieci swoją codziennością, a w miniony wtorek gwiazda pierwszy raz po śmierci Oliwiera pojawiła się na czerwonym dywanie.

Magdalena Stępień w towarzystwie plejady gwiazd zawitała na pokazie mody Dawida Wolińskiego. W rozmowie z mediami postanowiła szybko wytłumaczyć swoją decyzję.

- To jest pewnego rodzaju wsparcie od moich przyjaciół, którzy zapraszają mnie i namawiają, abym wychodziła do ludzi i otaczała się osobami, które mnie wspierają. Praca, spotkania i po prostu powrót do normalnego życia - przyznała w rozmowie z "Pudelkiem".