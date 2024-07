Dieta osób chorych na miażdżycę i tych, które przebyły zawał mięśnia sercowego, powinna być uboga w tłuszcze wielonasycone i cukry proste, natomiast bogata w witaminy, sole mineralne i tłuszcze wielonienasycone. Po zawale należy zapewnić sobie przede wszystkim dużą ilość potasu i magnezu, które wzmacniają serce.

Reklama

Dzienna dawka kalorii dostarczanych z pożywieniem nie powinna przekraczać 2000. Dobrze jest też zredukować wagę ciała, np. poprzez regularny, umiarkowanie intensywny wysiłek fizyczny.

Jakie tłuszcze można jeść po zawale serca

Z diety osoby po przebytym zawale mięśnia sercowego całkowicie powinny zostać wykluczone tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: smalec, słonina, masło. Niekorzystny wpływ na zdrowie mogą mieć także tłuszcze utwardzane oraz olej palmowy. Należy zwracać uwagę na skład produktów spożywczych kupowanych w sklepach, ponieważ często występują w nich te dwa ostatnie rodzaje tłuszczu. Dopuszczalne są natomiast oleje roślinne z pierwszego tłoczenia, np. olej rzepakowy, oliwa z oliwek, olej lniany. Ponadto dietę można uzupełniać suplementami zawierającymi kwasy omega-3 i i omega-6.

Produkty zbożowe w diecie po zawale

Błonnik obniża stężenie cholesterolu we krwi i obniża przyswajanie szkodliwych tłuszczów. Ponadto sprawia, że szybciej stajemy się syci. W diecie osoby, która chce po zawale wzmocnić swoje serce, nie może go zatem zabraknąć. Najbogatszym źródłem błonnika są pełnoziarniste pieczywo (najlepiej pieczone samodzielnie na zakwasie), makarony z pełnoziarnistej mąki oraz gruboziarniste kasze. Do samodzielnie przygotowywanych wypieków, można dodawać otręby, które będą dodatkowym źródłem błonnika.

Zobacz także

Owoce, warzywa i orzechy dla zawałowców

Owoce i warzywa również dostarczają dużej ilości błonnika. Ponadto, surowe, są najcenniejszym źródłem wielu witamin i soli mineralnych. Dla serca niezwykle ważne są witaminy: A, E, C, będące przeciwutleniaczami. Witaminę A znajdziemy m.in. w marchwi, szpinaku, dyni; witaminę E w: sałacie, kapuście, brukselce, papryce, orzechach włoskich; witaminę C np. w: wiśniach, owocach cytrusowych, kiszonych warzywach. Potas i magnez regulują pracę serca oraz obniżają ciśnienie krwi. Z tego względu mają kluczowe znaczenie dla rekonwalescencji w okresie pozawałowym oraz zapobieganiu kolejnym zawałom serca. Dużą ilość potasu zawierają pomidory, suszone morele, banany oraz brokuły. Doskonałym źródłem magnezu są natomiast orzechy laskowe, włoskie oraz orzechy nerkowca, migdały oraz fasola.

Jaki nabiał można jeść po zawale

Dobrym źródłem magnezu jest także chudy nabiał. Wskazane jest jedzenie chudych twarogów i serów, a także jogurtów naturalnych. Nie powinno się natomiast jeść więcej niż 2 jaj tygodniowo. Z diety najlepiej całkowicie wyeliminować tłustą śmietanę i tłuste sery żółte.

Czy po zawale można jeść mięso

Mięso może być cennym źródłem żelaza oraz soli mineralnych. Nie powinno ono jednak być tłuste. Dobrze jest wybierać chude mięso drobiowe: kurczaka, indyka, ale już nie kaczkę czy gęś, które są tłuste. Raz w tygodniu można pozwolić sobie na chudą wołowinę lub cielęcinę. Kiełbasy i wędliny nie są wskazane.

Desery i używki w diecie osoby po zawale

Po zawale najlepiej jest zrezygnować z cukrów prostych, a więc ze słodyczy takich, jak np. batony, wafelki, czekolady, karmelki. Ponieważ konieczne jest także ograniczenie tłuszczów, niewskazane jest jedzenie lodów i bitej śmietany. Można zastąpić je owocowymi sorbetami, galaretkami oraz budyniami gotowanymi na chudym mleku. Co do używek, należy znacznie ograniczyć spożycie alkoholu, przede wszystkim dlatego, że podnosi on ciśnienie krwi i może wchodzić w interakcje z lekami stosowanymi w leczeniu miażdżycy. Niewskazane jest także picie kawy oraz gorącej czekolady.