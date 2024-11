Z momentem ogłoszenia rozwodu życie prywatne Marcina Hakiela zaczęło budzić większe zaciekawienie, niż kiedykolwiek. On sam zresztą chętniej się nim dzieli, a w szczególności odkąd w jego życiu pojawiła się Dominika. Para obecnie wyczekuje przyjścia na świat pierwszej pociechy! Czyżby oprócz tego zakochani mieli jeszcze jeden powód do radości? Zdaje się, że tancerz może być już po drugim ślubie.

Marcin Hakiel i Dominika zostali małżeństwem?

Choć Marcin Hakiel gości w show-biznesie już od dawna, jeszcze kilka lat temu jego życie nie wzbudzało aż takiej sensacji. Wszystko zmieniło się po rozstaniu z Kasią Cichopek, z którą spędził prawie 20 lat swojego życia. Para doczekała się dwójki dzieci, ale i to nie wystarczyło, by zapewnić im szczęście. Rozwód odbył się w cieniu niemałej afery, a jej echa jeszcze długo nie przemijały.

W końcu jednak tancerz przestał wspominać o byłej żonie na forum i skupił się na układaniu swojego życia na nowo i to u boku nowej ukochanej! Wybranką jego serca jest Dominika, którą poznał zupełnym przypadkiem. Relacja tej dwójki szybko zaczęła nabierać powagi, o czym świadczyły chociażby wspólne tatuaże wykonane już po kilku miesiącach znajomości. Marcin zresztą od początku dumnie chwali się partnerką przed światem i nie ma oporów przed zabieraniem jej na imprezy branżowe.

Co więcej, już za moment życie zakochanych zmieni się o 180 stopni, gdy w grudniu przyjdzie na świat ich pierwsze wspólne dziecko. Dla tancerza będzie to już trzecia pociecha, ale jak wyznał w jednym z wywiadów - marzył mu się kolejny potomek. Na początku września z kolei, w rozmowie z Mateuszem Hładkim w nowym cyklu "Mówię Wam", Marcin i Dominika zdradzili, że są zaręczeni. Ten wyjątkowy moment miał ponoć miejsce w lutym tego roku, ale zakochani długo ukrywali to przed światem. Czyżby zataili również ślub?

Dominika i Marcin podzielili się na Instagramie pierwszym od dawna wspólnym zdjęciem, informując, że udali się na jedną z ostatnich randek we dwójkę przed narodzinami maleństwa. Uwagę przykuwa jeden z hashtagów pod postem, który zamieściła ukochana tancerza, a brzmi on:

Randka z mężem

Czy w ten sposób Dominika chciała zasygnalizować, że zostali mężem i żoną? Co prawda nie ma pewności, ale fani i tak nie chcieli zostawić ich bez gratulacji. Pozostawione pod zdjęciem komentarze pokazują, że para cieszy się sympatią internautów.

Ooooo i dobrze, gratulacje

Piękna para

Gratulacje

Mamy nadzieję, że niedługo Marcin i Dominika osobiście rozwieją wątpliwości w tym temacie i jeżeli rzeczywiście doszło do ślubu, podzielą się kadrami z ceremonii. Przyszłej mamie życzymy natomiast dużo zdrowia!

