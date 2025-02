Ewa Bem po raz pierwszy od śmierci męża, Ryszarda Sibilskiego, udzieliła szczerego wywiadu, w którym podzieliła się swoimi emocjami i przeżyciami. W rozmowie z mediami artystka przyznała, że znajduje się w niezwykle trudnym momencie swojego życia. Śmierć męża była dla niej ogromnym ciosem. Jak przyznała, przez lata (ponad 40!) tworzyli silny związek, pełen miłości i wzajemnego wsparcia. Teraz, kiedy go zabrakło, czuje pustkę, której nic nie jest w stanie wypełnić.

Dramatyczne doświadczenie, jakim była śmierć Ryszarda Sibilskiego, nie jest pierwszą tragedią w życiu artystki. Wcześniej Ewa Bem straciła córkę, Pamelę, która zmarła w 2017 roku po długiej walce z chorobą nowotworową.

Muszę powiedzieć, że jestem na celowniku. To na pewno. Od kilku lat, kiedy straciliśmy naszą ukochaną Pamelę, siecze mnie raz z lewej, raz z prawej. Ale to, co się wydarzyło ostatnio, czyli odejście mojego najdroższego Dzidzika Ryszarda Sibilskiego, tak mnie jakoś przewróciło, że ja wstałam od razu, bo po prostu nie mogę tak leżeć. Nie dam rady tak leżeć

Ewa Bem przyznała, że obecnie stara się znaleźć w sobie siłę, by funkcjonować mimo bólu i samotności. W wywiadzie zaznaczyła, że to dla niej zupełnie nowa rzeczywistość, do której nie jest przyzwyczajona. Artystka przyznaje, że mierzy się z trudnymi emocjami i nie jest jej łatwo odnaleźć się w codzienności. Strata męża sprawiła, że czuje się samotna, ale jednocześnie docenia wsparcie, jakie otrzymuje od bliskich i fanów.